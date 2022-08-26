国家卫健委：医疗人才“组团式”援藏援疆 当地群众健康获得感不断提升

人民网北京8月26日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委26日举行新闻发布会，介绍党的十八大以来医疗人才“组团式”援藏援疆工作进展与成效。

国家卫生健康委新闻发言人胡强强表示，医疗人才“组团式”援藏援疆工作是党中央关心西藏新疆发展、关爱西藏新疆各族群众的重要举措。“组团式”支援工作实施以来，西藏新疆地区医疗服务能力持续提升、人才培养更加系统精准、医院管理体系不断完善，当地群众的健康获得感不断提升。

不断深化医疗人才“组团式”支援工作

国家卫生健康委医政医管局副局长李大川介绍，国家卫生健康委与中央组织部等部门共同组织实施医疗人才“组团式”援藏援疆工作，先后确定了西藏“1+7”和新疆“7+1”地市级及以上医院，去年又将西藏的13个县人民医院医院纳入支援范围。7年多来，通过不断深化医疗人才“组团式”支援工作。有效提高了受援医院医疗服务水平，培养了一大批医疗人才，探索出一条加快西藏新疆卫生健康事业发展的新路子。

医疗服务能力持续提升。各支援医院集中优势力量帮扶受援医院。截至2021年底，西藏受援医院开展三、四级手术占比达到56%，危急重症患者抢救成功率达到89%，已有419种大病不出自治区，2413种一般病不出地市，小病不出县区就能得到治疗。2020年，全区人均预期寿命提高至72.19岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率近三年分别下降了19.5%和35.3%。新疆8家受援医院实现了一批重点专科“从无到有”“从有到优”的转变，已有332种急危重症不出自治区，1914种常见病不出地州市。

李大川指出，目前受援的16所地市级以上医院均建成三级医院，其中15所建成三级甲等医院，综合服务能力和管理水平显著提升，也为新冠肺炎疫情处置和满足日常医疗服务需求打下坚实基础。这次在西藏的疫情处置过程中，西藏自治区人民医院作为重症患者收治定点医院，其他7所受援的地市级医院作为当地定点收治医院为疫情处置了发挥了重要作用。

另外，人才培养成效明显。李大川表示，医疗人才“组团式”援藏援疆以来，已向西藏、新疆选派高水平医疗人才2500余名，为西藏、新疆帮带医疗团队千余个、医务人员5800余名，精准培养不同层次医疗骨干1万余名，有计划有步骤接收4000余名医务人员到对应的支援医院培训进修，医务人员整体素质得到显著提升。

医院管理体系进一步完善。各支援医院在选派技术骨干的同时，也选派优秀的管理人员到受援医院，帮助西藏、新疆各医院引进先进管理理念，共建立健全规章制度、优化改善服务流程8450余项，受援医院综合服务能力和管理水平显著提升。

首次提出“以院包科”、创新开展“柔性支援”

医疗人才“组团式”援疆援藏是如何提升当地医疗卫生水平的？

对此，李大川介绍，在帮扶过程中，一是创新以院包科机制，推动临床专科能力建设。医疗人才“组团式”援藏援疆工作首次提出以院包科的支援模式，围绕当地人民群众就医需求，有针对性的集中力量加强医院临床专科建设。

二是采用“团队带团队”“专家带骨干”“师傅带徒弟”的模式努力为当地打造一支持“带不走”的医疗人才队伍。注重将先进诊疗技术和优秀管理理念“带着泥土”移栽到当地，变“输血供氧”为“造血制氧”。

三是创新开展“柔性支援”，通过远程医疗、远程教学以及管理人才远程指导等方式作为医疗人才“组团式”支援工作的拓展。例如，通过建立“上海市杨浦区-日喀则拉孜县”远程会诊中心以及云上妇幼会诊系统，实现疑难复杂疾病两地多科共诊，让边疆人民群众在家门口就能够得到优质的多诊科诊疗服务。