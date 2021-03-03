对口帮扶基本实现“大病不出县”

近日，由国家卫生健康委医政医管局指导、健康报社主办的对口帮扶工作宣传总结会召开。国家卫生健康委医政医管局相关负责人表示，自2016年我国启动三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作以来，目前已有1007家三级医院对口帮扶1172家县医院，832个贫困县县医院实现了远程医疗网络“全覆盖”。三级医院以驻点帮扶为主、远程医疗为辅，帮助贫困县县级医院不断提升医疗质量，持续推进信息化建设，基本实现“大病不出县”。

该负责人表示，通过各级政府持续投入、对口帮扶工作的持续开展，贫困县县医院的“硬实力”和“软实力”不断增强，医院运营和内部管理水平不断提高，贫困县县医院诊疗服务能力持续增强，平均诊疗量连续3年增幅将近4%。下一步，将继续深入开展对口帮扶工作，持续巩固帮扶成效。

天津市卫生健康委自2018年8月以来，共派出6批次115人次驻点帮扶甘肃省甘南藏族自治州人民医院，取得明显成效。天津市卫生健康委医政医管处处长温晓清介绍，帮扶团队为该院量体裁衣制订帮扶计划，牵头拟定了医院5年发展规划。通过近3年的帮扶，该院门急诊总人次同比增长43.4%，病床使用率同比提升35.5%，危重症抢救成功率历史性达到97%，加快向三级医院实现功能转型。

江苏省卫生健康委医政医管处处长刘益兵介绍，2016年以来，该委实现对口支援陕西56个贫困县医院全覆盖，共派出6208人参加对口帮扶支援工作。其间，帮助受援医院新建临床科室328个，引进和开展新项目2159项，有效提高受援地区卫生专业技术水平。免费接受对口帮扶受援地区参观、交流和进修3.35万人次，在当地培训卫生技术人才27.6万人次，全面建立“师带徒、专家带骨干、团队带团队”，为当地培养了一批带不走的医疗队伍。

会上，首都医科大学附属北京世纪坛医院、中国医科大学航空总医院、兰州大学第二医院、河北医科大学第二医院、江苏省苏北人民医院等的相关负责人介绍了近年来医疗对口帮扶工作取得的成绩和进展。甘肃省舟曲县人民医院、河北省阜平县医院等受援单位相关负责人，讲述了对口帮扶工作开展以来的“获得感”。

据悉，自2018年起，健康报社开展了“对口帮扶—医院能力再提升”优秀案例征集活动。3年来，共收到来自全国医疗机构对口帮扶方面近1000个案例。会上还发布了2020年度“对口帮扶—医院能力再提升”优秀案例。180余个案例被评为优秀实践单位案例、科室案例和个人案例。（记者王倩）