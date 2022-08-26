本世纪末破纪录热浪将更普遍

美国华盛顿大学和哈佛大学的新研究表明，到本世纪末全球范围内的一系列热浪影响，具体则取决于未来温室气体的排放量。该研究25日发表在开放获取期刊《通讯·自然和环境》上。

研究人员称，最近夏天破纪录的高温事件将在北美和欧洲等地变得更加普遍。对于靠近赤道的许多地方来说，到2100年，即使人类开始控制排放，半年多的时间在户外工作也将是一个挑战。研究显示了2100年的各种可能情景，现在作出的排放选择对于创造宜居的未来仍然很重要。

该研究着眼于空气温度和湿度的组合，称为“热量指数”，用于衡量对人体的影响。美国国家气象局将“危险”热指数定义为39.4℃。“极其危险”的高温指数是51℃，在任何时间都被认为对人类不安全。

研究发现，即使各国成功实现了《巴黎协定》将升温控制在2℃的目标，到2100年，美国、西欧和日本跨过“危险”门槛的概率将增加3到10倍。在同样的情况下，热带地区的危险天数可能会在2100年翻倍。

在最坏的情况下，排放量直到2100年都没有得到控制，那么出现“极其危险”的情况可能会在靠近赤道的国家变得普遍，尤其是在印度和撒哈拉以南非洲地区。

该研究使用概率方法来计算未来气候条件的范围。研究人员没有使用政府间气候变化专门委员会报告中包含的4种未来排放路径，而是使用一种统计方法，将历史数据与人口预测、经济增长和碳强度（每一美元经济活动的碳排放量）相结合，预测未来二氧化碳浓度的可能范围。

统计方法给出了碳排放和未来温度的合理范围，并根据历史数据进行了统计估计和验证。研究人员将较高的二氧化碳水平转化为全球气温升高的范围，然后研究了这将如何影响全球每月的天气模式。

研究人员表示，到2050年，中纬度地区（包括美国东南部和中部）出现危险高温的天数将增加一倍以上。即使对碳排放和气候响应作出非常低的估计，到2100年，大部分热带地区将在近半年的时间里经历“危险”水平的热应激。