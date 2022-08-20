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营造尊医重卫的良好风尚（今日谈）

邹  翔

2022年08月20日08:17 来源：人民网－人民日报

　　第五个“中国医师节”前后，全社会纷纷以各种形式向医务工作者致以崇高敬意。从网友在社交平台写下祝福致敬生命守护者，到媒体制作视频展现医者风采，再到一些景区对医务工作者免费开放，温暖人心的话语和举措，既激励广大医务工作者为守护人民健康不懈奋斗，也营造了尊医重卫的良好风尚。

　　医者仁心，大医精诚。广大医务工作者是人民生命健康的守护者，是推动卫生健康事业发展的重要力量。在日常诊疗中，他们以仁心仁术守护生命，筑起护佑人民健康的钢铁长城。在新冠肺炎疫情防控中，他们冲锋在前、坚守一线，谱写了一曲曲大爱之歌。他们用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，理应得到我们的尊重和支持。

　　最好的致敬是行动。让人暖心的是，各地陆续出台政策，帮助医务工作者拓宽职业发展空间、解除后顾之忧。尊重他们、支持他们，在全社会营造尊医重卫的良好风尚，这是对“新时代最可爱的人”的真诚致敬，也是对伟大抗疫精神的有力弘扬。（相关报道见第六版）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月20日 01 版）

(责编：鲁婧、杨迪)


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