敬佑生命 甘于奉献——记2022年“最美医生”

面对疫情，毅然递上请战书：“我先上。”急病人所急，想病人所想：“要用心去解除病痛。”

2022年“最美医生”，诠释着“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

勇往直前，坚守战“疫”一线

从武汉雷神山医院开始，管向东几乎“转战”了湖北所有新冠肺炎定点收治医院的重症病房。

“疫情就是命令，我们医务人员义无反顾。”穿上白大褂，将党员徽章庄重佩戴在胸前，是中山大学附属第一医院重症医学科主任管向东的习惯。

两年多来，管向东14次奉命出征，足迹遍布多个省份的局部聚集性疫情发生地。

疫情袭来之时，150名来自辽宁全省重症医学专业的医护人员紧急奔赴武汉抗疫前线。中国医科大学附属第一医院重症医学科副主任丁仁彧是这支医疗队的队长。

他不仅冲在抗击新冠肺炎疫情的一线，甲流、H7N9型禽流感、爆炸伤员救治、洪水救灾……哪里有需要，他就奔向哪里。

山东省威海市立医院感染性疾病科主任张静一直从事感染性疾病防治工作，在抗疫中经受极大考验。新冠肺炎疫情暴发初期，她带领团队在短短18小时内完成医院发热门诊的扩建工作，在防护物资不足的情况下，最大限度严把感染控制关……

为进一步发挥流行病学调查在新冠肺炎疫情应对处置中的关键作用，国家卫健委会同国家疾控局，从中国疾控中心和各地疾控机构遴选了一批在流行病学调查、疫情分析、实验室检测等领域专业能力强、实战经验丰富的专家，组建国家流调专家队。

他们分片区对口包干、随时待命，一旦有地方报告疫情，以最快速度赶赴现场，支援疫情发生地迅速开展流调溯源、风险排查、疫情研判工作，提高疫情处置的科学、精准水平，力争以最短时间、最小成本控制住疫情传播。

甘于奉献，秉持医者仁心

泽库县，隶属青海省黄南藏族自治州，海拔超过3700米。那里有一位回族医生，被牧民们亲切称为“高原好曼巴（医生）”，他就是泽库县人民医院外科主任医师、院长马文义。

1995年，初到泽库县工作的马文义为了更好服务当地群众，用一年时间熟练学会了藏语，扎根当地行医27年，通过刻苦自学，成为县人民医院内、外、妇、儿、骨科“十八般技艺”样样精通的多面手。挂满他办公室的藏汉双语锦旗，表达了各族患者对这位高原“最美医生”的感激与敬重。

安龙县，位于贵州省黔西南布依族苗族自治州苗岭之上。一位身着白大褂的女医生，多年奔走在山野乡间和羊肠小道上。她叫潘凤，是安龙县鲁沟塘村乡村医生。

为产妇接生、为老人针灸、为困难病人义诊、指导村民防控疫情……24年来，潘凤用自己的青春和汗水服务当地苗乡群众。

2021年2月，已过花甲之年的孙宁毫不犹豫远赴新疆，担任北京儿童医院新疆医院党委副书记、院长。作为中国小儿泌尿外科权威专家，他不断推动儿科优质医疗资源下沉。“既然国家需要，新疆的孩子们需要，我就过来。”孙宁说。

70载杏林春暖，96岁高龄的国医大师许润三依然坚守在临床一线。查房和出门诊时，他坚持自己书写病历，遣方用药仔细斟酌。

他开的处方总是价格低、药味少、疗效好。“在保证疗效的基础上尽量使用便宜、有效的药物，减轻患者的经济负担。”许润三说。

不忘初心，增进人民健康福祉

“我们是给人光明的，有光就有希望。”30多年来，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长周行涛用精湛医术为大量眼病病人带去光明。

治已病，还要治未病。“近视问题解决了吗？”周行涛大力推行近视防控科普，建立儿童与青少年的屈光发育档案……这是一条精准医疗与健康教育、大众科学防控并进的防治之路。

我国曾是疟疾流行严重的国家。江苏省血吸虫病防治研究所研究员高琪1983年起从事疟疾防治工作时就有一个梦想——消除疟疾。

每年夏季到农村蹲点，开展捕蚊、传染源调查；全程参与国家消除疟疾行动计划的制订和实施……2021年6月30日，我国获得世界卫生组织颁发的国家消除疟疾认证，这一刻，高琪热泪盈眶。

择一事，终一生。从事临床护理34年，其中坚守艾滋病护理岗位22年，江西省南昌市第九医院艾滋病治疗中心主任胡敏华矢志不渝。

参与江西省艾滋病治疗中心的创建，累计救护艾滋病患者3000多名；进行全省防艾志愿者培训项目、艾滋病反歧视宣传；走进各大高校进行防艾知识宣传讲座……胡敏华的手机中累计储存了1000多位艾滋病患者的电话号码，“生命热线”从未中断。

秉承优良传统，以“最美医生”为代表的中国医者不断为增进人民健康福祉作出新贡献，为健康中国建设谱写新篇章。