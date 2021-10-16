不要用我们的成见把医生困在手术室

新冠肺炎疫情阴影仍然笼罩世界，人们对医护人员尤其充满敬意与依赖。对于医生，你知道最让我动容的剪影是什么吗？不只是他们在手术室与死神争分夺秒，也不只是手术后累得瘫倒在墙角，还有几个学霸医生的一段MV，唱出了专治各种疑难杂症和不服，更唱出这个群体“不屈的信仰”。

在由新华社“声在中国”出品的一支MV中，“青光眼乐队”四个博士医生联手友情出镜的医生朋友，用他们特有的民谣方式唱出了医者仁心，唱出了这一代医生对医学的热爱：我要加快速度，厘清千头万绪，只为那件纯白衣服。视触叩听，直击病因的出处。穿针引线，编织健康的纹路。时刻守护，对抗疾病的反扑。心跳在线，热泪盈眶。一起战斗，托起生命的重量。我有歌，你有病，这个民谣乐队，以“腰椎间盘突出症”“良性前列腺增生”“全麻”等把病唱给你听的趣味科普方式，风靡网络，王思斯、曲音音等为医学吸粉无数。

这个MV瞬间冲上10万+，见证了人心的共鸣和公众对医师的敬意。听着MV，好几次跟着一起哼唱起来。特别喜欢他们的欢快和清新，让人们看到了医生作为普通人的一面。他们不只是穿着白大褂，不只是厚厚隔离服后的模糊面孔和给人抚慰的天使。穿上白衣就是战士，脱下后，也如你我一样有着各种爱好：追星，狼人杀，迷恋音乐，热衷吐槽，常说yyds，喜欢追剧，爱美颜。有时逗比，常常拖延，总是爱“干饭”。这才是医生的生命世界，这种有血有肉热气腾腾的形象，一样让我们感到亲切。是的，不要用我们的刻板成见把可爱的医生困在手术室。

每次看到医护“全副武装”疲惫不堪的媒介形象时，都特别心疼。前几天网上一段视频，看哭了很多人，我也没忍住泪水。武汉一处核酸检测点，穿着厚厚防护服的医护人员低着头一声不吭，排队的市民以为她在休息，大家都没去打扰她，想让她休息一会儿。可她一直低着头，直到有人过来叫她，才发现她是中暑晕倒了——这种形象在媒体呈现中很有代表性，见证了医护的伟大。有时特别害怕这种自私的“感动”仅仅是自我感动，会变成一种对他者悲情的消费。应该呼吁让他们去休息啊，多些保护，而不是在某种歌颂中把他们架在岗位上，困在手术室和隔离服里，只露出一双眼睛，喘不过气来。

这群弹着吉他唱着歌的年轻医生，包括几个友情客串者，虽然没有去武汉抗疫前线，但之前参加过抗击SARS、汶川地震救灾，以及在后方提供强有力的支撑，参加核酸检测等。脱下白大褂后玩乐队，这些85后医学博士以写歌的方式做医学科普，唱宫外孕、癌症、精神分裂，让更多“对疾病如青光眼般模糊”的人了解疾病的真相，尊重生命的过程，也学会理解医生。这些手术室外的努力，很酷很有趣的音乐形式，让这个职业跟公众离得更近。他们用忙于救人的双手灵巧地玩转着各种乐器，让公众看到一个更饱满立体的医生形象。

舆论呼吁过，不要把骑手困在系统中，不要把大学生困在绩点中。其实，人们被困在不同的系统中，比如，媒介和传播就把医生形象困在手术室中：手术室和隔离服成了他们的标准媒介形象，只露出一双眼睛，这种形象成为他们无法卸下的重负。完美人设甚至让他们受到攻击，急救车上吃个香蕉、手术室里喝瓶葡萄糖、穿个贵点的羽绒服都会被喷。

想起年仅27岁的王倬榕医生，突发脑意外与世长辞，他捐献的器官挽救了5名危重症患者的生命，让两名双目失明的患者重见光明。媒体标题多如《泪目！27岁清华医生最后的奉献！》《这次，是这位清华医生最后一次救人》。一家媒体的标题是《一个喜欢听周杰伦的年轻人去世了 27岁清华医生最后的奉献》。我的一个学生说，这篇文章尤其让她感动，因为它揭开了医生那“闪着魔法光芒的白色战袍”，让人看到王倬榕的立体形象——他就像我们身边的一位老朋友或是好师兄，喜欢追剧，也喜欢读古诗词，还是周杰伦的铁粉。

医生其实有很多形象，他们的工作不仅在手术室，无论是拿着手术刀还是弹着吉他，医生们在不同的岗位治愈、帮助、安慰着患者。不见不散，不放开牵你的手。电话铃声响起，一秒就会冲向战场。都听听这首MV吧，在医生的歌声心声中感受这个职业的了不起！

曹林 来源：中国青年报