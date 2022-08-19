致敬！这枚数字徽章献给“人民健康守护者”

他们的身影，总是在见证奇迹与希望；他们的工作，总是承载着生命的力量。他们是人民健康的守护者，他们是人民的好医生。他们是光明的使者、希望的使者，是最美的天使，是真正的英雄！

8月19日，第五个中国医师节。为致敬“新时代最可爱的人”，人民网人民好医生客户端联合人民数藏平台共同推出人民好医生·致敬中国医师节荣誉纪念数字徽章。

本套数字藏品共含3件，分别为：《人民日报》2018年8月18日刊发的关于首个中国医师节重要报道的头版版面，人民好医生·致敬中国医师节荣誉纪念数字徽章，以及中国医师节荣誉纪念数字徽章3D典藏款。

《人民日报》2018年8月18日头版

人民好医生·致敬中国医师节荣誉纪念数字徽章

本次活动首先面向医师群体定向发行8190份。同时，面向大众限量发行8190份。活动将通过人民网PC端、移动端，以及人民好医生客户端、人民数藏平台等多个渠道发行推广，发行量共计16380份。

人民好医生·致敬中国医师节荣誉纪念数字徽章由人民可信链进行实名登记、统一管理，具有唯一编号、永久存证、不可复制、不可篡改等特性。

“你守护生命，我守护你。”自2022年中国医师节开始，人民网人民好医生客户端将每年推出致敬中国医师节荣誉纪念数字徽章，持续营造全社会尊医重卫的良好氛围。

附：发行时间和领取方式

一、 发行时间：8月19日10时开启

二、领取方式

（一）医师群体领取方式：完成人民好医生客户端实名注册，点击进入“人民好医生·致敬中国医师节荣誉纪念数字徽章领取页面”，填写信息完成领取。

（二）普通用户领取方式：完成人民数藏平台实名注册，点击进入“人民好医生·致敬中国医师节荣誉纪念数字徽章领取页面”，完成领取。