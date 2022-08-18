感染艾滋可能使寿命缩短5年

科技日报北京8月17日电 （实习记者张佳欣）根据美国加州大学洛杉矶分校领导的一项研究，艾滋病病毒（HIV）对感染者的衰老具有“早期和实质性”的影响，在感染后2—3年内加速了与正常衰老相关的身体生物变化。与未感染的人相比，HIV感染可能会使个人的预期寿命缩短大约5年。这项研究最近发表在《iScience》杂志上。

研究表明，即使在感染HIV的最初几个月和几年里，病毒已经在DNA水平上启动了加速衰老的过程。先前研究也表明，感染HIV和抗逆转录病毒治疗存在不良影响，与较早出现与衰老相关的疾病有关，如心脏病和肾脏疾病、虚弱和认知障碍。

研究人员检查了102名男性在感染HIV后6个月内采集的血液样本，并在2—3年后再次采集血样。他们将这些样本与同一时期从102名同龄未感染病毒的男性身上采集的样本进行了比较。

研究人员重点观察了HIV如何影响表观遗传DNA甲基化，这是细胞在正常生理变化过程中用来打开或关闭基因的过程。表观遗传变化是指在不改变基因本身的情况下，外部因素如环境、人们的行为、疾病等影响基因而产生的变化。

该研究小组检查了5种表观遗传学的衰老指标，其中4个是所谓的表观遗传“时钟”，每个时钟都使用略有不同的方法来估计相对于实际年龄的生物年龄的加速。

在没有进行高效抗逆转录病毒治疗的情况下，HIV感染者在4项表观遗传时钟测量中的每一项都显示出显著的年龄加速，从1.9岁到4.8岁不等，以及在感染初始到感染后2—3年的一段时间内端粒的缩短。在相同的时间间隔内，未感染的参与者中没有看到类似的年龄加速。