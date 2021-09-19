男性也可感染HPV，加强防护同样重要

人乳头瘤病毒（HPV）是全球最常见的性传播病原体之一，男性和女性都会感染，HPV持续感染可能会引发各类疾病，给男女双方带去严重的疾病负担。

日前，“守护健康 无所V惧——2021HPV科普教育系列活动“启动，该活动旨在提高HPV疾病的认知，传递正确的防治理念与知识，提高公众对HPV相关疾病的防治意识。

男性也会感染HPV

HPV有两百多种型别，感染非常普遍，它主要侵害生殖系统，不管是男性还是女性，感染HPV均可引起生殖器肿瘤，同时还可引起肛门的肿瘤和口咽部的肿瘤，危害最大的是宫颈癌。

“HPV不仅让女性身受其害，男性也无法独善其身。”中国医学科学院/北京协和医学院群医学及公卫学院教授乔友林介绍，“在全球范围内，男性生殖器HPV的感染率高于女性，未施行包皮环切术、HIV阳性和发生同性性行为的男性更易感染。”

相对于女性，男性HPV感染很少被关注。目前我国尚无男性HPV感染率统计。专家估计在中国，男性大概感染率高于女性。这说明男性作为HPV感染的高发群体，同样要做好预防工作。

北京大学公共卫生学院卫生检验学系研究员崔富强认为，HPV感染通过性行为传播。这意味着只给女性接种疫苗，可能也不能完全阻断传播，控制男性HPV感染对于控制女性感染也有帮助。

为什么感染HPV？

崔富强介绍，HPV感染和个人性行为方式相关。比如在女性人群中，性行为过早、性伴较多，多孕、吸烟、长期服用口服避孕药，这都有较高的感染风险。对男性人群来说，如果是男男同性恋，或者是性病感染者，也是高危的易感群体。艾滋病感染人群也比一般人群易感HPV。除此之外，免疫功能低下的人群，有自身免疫性的疾病，有肥胖体征、糖尿病的人群，肾透析的患者，器官移植或者骨髓移植需要服用免疫抑制剂的人群，同样也是感染HPV的高危人群。

中国疾病预防控制中心性病控制中心临床防治室主任王千秋介绍，不安全的性行为，比如不使用安全套或者非婚性行为，性伴有HPV感染，或者和HPV感染人群有密切接触，都有感染HPV的可能性。

如何预防HPV

专家指出，定期筛查和注射疫苗是预防HPV的最好方法。

“对于HPV的筛查，专家建议20-30岁之内的女性，最好每三年做一次检测，30-65岁的女性，最好五年做一次检测，”王千秋表示，目前没有针对男性HPV的筛查指南，他建议，男性出现危险性行为，或者有可疑症状、表现时，特别是合并HIV感染者，最好能定期检测HPV。

他强调，生殖器肛门周围出现可疑丘疹、赘生物、增生物增多或者增大、有可疑皮疹，一定要及时到医院检查。

世界卫生组织认为，接种HPV疫苗是预防宫颈癌和其他HPV相关疾病的最有效措施之一。

2006年HPV疫苗在国外上市。澳大利亚的一项研究发现，接种HPV疫苗的18-24岁的女性，HPV感染率从原来22.7%下降到1.1%。我国自从使用四价HPV疫苗后，大大减少了HPV里面6、11、16、18型这几种HPV型别的感染，并能预防肛门生殖器疣，低级别的宫颈病变和高级别宫颈病变。

调查显示，目前我国女性对HPV疫苗的知晓率大约只有31%-34%，男性对HPV疫苗知晓率只达到22%-23%。