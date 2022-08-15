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河南新增本土确诊病例1例 新增本土无症状感染者1例

2022年08月15日08:42 来源：中国新闻网

　　中新网8月15日电 据河南发布微信公众号消息，8月14日0—24时，河南省新增本土确诊病例1例(郑州市巩义市1例，为外省路过人员隔离管控期间发现)、新增本土无症状感染者1例(洛阳市栾川县1例，为外省返回人员隔离管控期间发现)。新增境外输入无症状感染者1例，无新增境外输入确诊病例。1例境外输入确诊病例当日治愈出院，40例无症状感染者解除医学观察，其中本土36例(商丘市36例)，境外输入4例。

　　2020年1月21日至2022年8月14日24时，河南省累计报告确诊病例3232例(本土3014例、境外输入218例)，住院病例15例(本土12例、境外输入3例)，尚在医学观察的无症状感染者295例(本土279例，境外输入16例)。累计追踪到密切接触者148617人，正在观察的密切接触者1749人。

(责编：乔业琼、杨迪)


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