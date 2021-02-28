马辛：政府购买服务 完善精神障碍保障政策

中国心理卫生协会理事长、首都医科大学附属北京安定医院主任医师马辛。王钰迪摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月27日下午，在主题为“重视心理健康 提升健康服务质量”的专场论坛上，中国心理卫生协会理事长、首都医科大学附属北京安定医院主任医师马辛介绍，北京市近年来积累了一些精神障碍保障的经验，包括政府购买服务等方式，值得进一步推广应用。

“近年来，北京不断完善精神障碍保障政策，采取政府购买服务的方式，提高社会救治救助能力，有效安置精神障碍患者，努力让精神障碍患者有药可服、有钱生活、有钱康复、有钱托管。”马辛介绍，经过多年的发展，北京基本构建了精神疾病预防控制体系，开展了以心理专业机构为服务骨干、全社会广泛参与的服务网络。未来要总结经验，在更大范围推广应用。

关于北京市“十四五”期间精神卫生事业的发展，马辛给出了以下四方面建议：

一是进一步优化精神卫生要素配置和资源布局，推动基层卫生机构开设精神科，将心理健康和精神医学服务融入社区健康管理。

二是开展制度和知识体系的建设，加强精神卫生法律与政策等软科学研究，制定和完善严重精神障碍患者服务规范、心理服务行业管理办法等行政法规。

三是进一步提升严重精神障碍救治政策惠民水平，探索政府购买看护人管理服务制度，加强零监护和弱监护患者看护服务能力；完善严重精神障碍门诊医保政策和商业保险制度，提升在册患者的救治保障水平。

四是以国家试点建设带动全市心理服务体系全面提升。完善心理危机干预机制，加强心理危机专业队伍能力建设，开展心理危机筛查、疏导、干预、宣教等工作，减轻疫情所致的心理伤害，促进社会稳定。