第五届中医药文化大会启幕 共商中医药振兴

全国第五届中医药文化大会13日在河南三门峡启幕，中国科学院、中国工程院院士，国医大师等逾650名专家代表与会，共商中医药的振兴发展和中医药文化传播。

被誉为“天鹅之城”的三门峡市是仰韶文化、老子文化等重要代表地，还是中国重要的中药材生产基地。

作为目前中国权威性强、规格高、参与范围广泛的中医药领域的专业盛会，中医药文化大会是中医药界全面推动中医药及相关产业振兴发展的高端平台。自2017年起，已在深圳等地连续举办了四届。

主办方称，在为期3天的时间里将举办大会开幕式、多边对话、主题学术论坛、产业投资对接会、中医药大健康博览会等系列活动。

开幕式上，中国工程院院士张伯礼视频致辞称，中医药学的发展，不仅仅是一门纯自然科学，而是要有深厚的哲学和人文底蕴，弘扬中医药学就是弘扬中医药文化。

张伯礼表示，在新冠肺炎疫情新常态下，要充分发挥中医药第二道屏障的作用，“第一道屏障是疫苗，第二道屏障就是中医药。中西结合，中西药并重，能够提高疫情常态化防治的救治水平。”

斯洛伐克驻华大使杜尚·贝拉现场致辞表示，中医药与西医相结合，在中国抗击疫情的斗争中，发挥了独特作用并取得显著成果，中药对新冠肺炎的治疗作用已引起世界广泛关注，可以在维护人类健康方面发挥更大作用。

他表示，20世纪60年代，针灸文化开始在斯洛伐克扎根并持续发展，目前斯洛伐克有超过900名医生将针灸作为临床诊疗的辅助手段，“我们的目标是推动中医药在中欧的传播，在医生和中医药之间架起有效合作的桥梁”。

中国中药协会执行副会长刘张林发言称，大会旨在进一步提高社会各界对中医药文化的认识，引领和促进中医药事业产业发展，挖掘中华中医药国粹，搭建学术交流与科技成果的转化平台，促进传统医学与现代医学的融合发展。(阚力)