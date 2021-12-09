《“白羽鸡前世今生”调研报告》发布 鸡肉消费增长为全球普遍规律

现代社会健康膳食的发展趋势促使人们在肉类消费上更倾向于选择低脂高蛋白肉类，鸡肉高蛋白、低脂肪、低热量的优势使其在国内外肉制品消费中都受到人们的青睐。但由于消费者对白羽鸡的不了解，产生了很多误解。全国卫生产业企业管理协会食品营养与健康分会2021年4月20日组织国内营养、食品安全、食品加工等领域的专家对位于江苏省南通市泰森白羽鸡养殖和屠宰加工厂进行了调研。该分会于近日邀请有关专家就白羽鸡的食品安全与营养进行专项研讨，全国卫生产业企业管理协会专家委员会副主任委员张志强、中国标准化研究院食品安全首席专家刘文研究员、农业农村部农产品质量安全中心研究员李清泽、中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员霍军生、中国农业大学食品科学与营养工程学院教授车会莲、中国农业科学院农产品加工研究所研究员贾宁、麦当劳中国公司事务部副总裁赵崔华、麦当劳中国供应链管理副总裁张雁儿参加了调研和研讨。

鸡肉消费增长为普遍规律

随着健康与便利需求的释放叠加，供给效率改善，鸡肉消费增长为全球普遍规律。据联合国粮食及农业组织（FAO）数据显示，世界主要国家肉类消费结构中鸡肉占比从1961年的10%增长到2017年的39%。我国禽肉产量从1986年的13.3%增长到2017年的20.9%，鸡肉占肉类产量的15%，已成为我国第二大肉类。白羽肉鸡生长速度快、饲养周期短、饲料转化率远高于其他肉类。2020年白羽鸡肉产量约977万吨，占2020年禽肉总产量的41.38%。有专家根据肉鸡品种差异，对2015年至2030年鸡肉消费市场的规模和结构进行了预测。到2030年，鸡肉消费量将继续稳步增长，白羽肉鸡人均消费量将达到5.34公斤。

“速生鸡”白羽鸡不是激素催大的

白羽鸡起源于美国的白洛克鸡，1888年美国将白洛克鸡列为培育品种，他们从自然界的鸡中选出长肉快、下蛋多的自然品种，再进行人工育种，其中以白色羽毛为特征的白羽鸡脱颖而出。

此前，网络上关于“白羽鸡是激素催大的”等信息引发社会广泛关注。因白羽鸡是生长速度快，所以被媒体冠名为“速生鸡”。有消费者对鸡的生长速度还停留在传统土鸡需养殖一年才能出栏的认知阶段，对现代肉鸡40天能长到1.5-2.5 公斤难以置信。事实上，现代肉鸡能长这么快主要得益于科学的品种选育、科学的饲料配方和良好的环境控制条件。光照、温度、湿度这些指标都以周龄、日龄、时段为单位逐级设置管理方案，精确控制环境。而且给肉鸡吃激素，是“有百害而无一利”。使用激素可增加肉鸡的患病危险，增加死亡率。

白羽鸡营养丰富 在我国消费占比较大

相比于牛肉和猪肉，鸡肉具有独特的营养价值和功能，且鸡肉肉质细嫩，滋味鲜美，其中含有丰富营养物质。富含人体必需的多种氨基酸，且利用率较高，是蛋白质的理想来源。白羽肉鸡胸、腿肌肉发达，脂肪含量少，肉汁丰富，适用于油炸、烧烤，煎炸等鸡肉烹饪方法，是熟食、快餐企业的最好的选择。霍军生认为，人们对早期散养鸡的概念根深蒂固，应该加强白羽鸡起源、养殖方式、营养指标、加工及烹饪特点等方面的科普。此外，中国标准化研究院食品标准化首席专家刘文、中国农业科学院农产品加工研究所研究员贾宁也提出了相同的观点。

注重质量安全控制 提高肉鸡养殖的核心竞争力

食品安全关系到人们身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定，关系到国家和政府的形象。肉鸡加工企业属于产业链下游的企业，从加工企业出厂的产品将直接供应到消费者的餐桌上，肉鸡加工企业的食品安全管控非常重要。深入研究肉鸡加工企业质量体系，对提高当前肉鸡产品的质量至关重要。 在泰森实地调研中，专家们看到整个养殖过程从饲料，室温，环境，到屠宰加工全过程都是科学安全的。农业农村部农产品质量安全中心研究员李清泽表示，关于肉鸡生产，科学养殖、健康养殖需要解释清楚，监督检测结果需要令人放心，整个环节都是消费者希望了解的。

对于肉鸡加工企业来说，食品安全控制体系需要从保证食品安全的措施、方法、程序和模式等方面来建设。开启精准、智能、模块化的肉鸡养殖2.0时代，提高了我国肉鸡养殖的核心竞争力。（郭良 任禹西）