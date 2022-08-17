肿瘤免疫治疗潜在靶点被发现

科技日报讯 （记者吴长锋）中国科学技术大学生命科学与医学部周荣斌、江维教授团队联合转化医学与创新药物国家重点实验室唐任宏博士团队，近日在《科学》杂志上在线发表研究论文。他们发现了下丘脑—垂体轴及其产生的激素α-MSH，可以通过α-MSH受体MC5R促进髓系造血和免疫抑制性的髓系细胞产生，从而促进肿瘤生长，MC5R有望成为一个潜在的肿瘤免疫治疗新靶点。

肿瘤患者经常遭受抑郁、恐惧、焦虑等精神或情感应激困扰。且流行病学研究发现长期抑郁、压力会加速肿瘤的发展并削弱肿瘤免疫治疗的效果，这表明神经系统及其介导的应激反应在肿瘤生长和免疫调控中发挥了重要作用。

在这项研究中，研究人员通过构建不同的肿瘤模型研究神经应激感应中枢在肿瘤免疫中的作用，发现荷瘤小鼠下丘脑神经元被激活，且血清垂体荷尔蒙α-MSH浓度显著升高。进一步的研究发现，垂体产生的α-MSH可以通过其受体MC5R促进髓系造血和免疫抑制性的髓系细胞产生，从而促进肿瘤生长。利用抑制剂阻断MC5R，可抑制肿瘤生长。并且该抑制剂可与免疫检查点药物发挥协同效果。

最后，利用临床标本，研究人员发现非小细胞肺癌和恶性头颈癌患者血清中α-MSH浓度显著升高，并与外周血中具有免疫抑制性的髓系细胞比例呈正相关。

该研究的创新性体现在3个方面：发现一条介导肿瘤免疫抑制的神经内分泌通路，即下丘脑—垂体—骨髓（HPB）轴；发现MC5R作为一个新的应激受体，感应下丘脑—垂体信号，从而促进髓系造血；发现MC5R可以作为一个潜在的肿瘤免疫治疗新靶点。

周荣斌表示，下一步，团队一方面将继续筛选和鉴定机体感应损伤、应激信号的新型免疫受体，揭示其免疫和疾病机制；另一方面将围绕MC5R等靶点，开发具有免疫干预功能的治疗药物。