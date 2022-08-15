社会评价科技推动公立医院高质量发展研讨会召开

人民网北京8月15日电 8月9日，社会评价科技推动公立医院高质量发展——暨京津冀合理用药研讨会在人民日报社新媒体大厦召开。本次活动由人民在线与北京医学奖励基金会联合主办，默克医药健康中国支持，来自京津冀三地卫生健康、医疗机构等领域的专家以“线上+线下”的模式齐聚一堂，就提升合理用药水平、促进医药行业健康发展等话题积极建言献策。

北京大学医药管理国际研究中心主任史录文致辞

北京大学医药管理国际研究中心主任史录文在致辞中表示，如何在当前的背景下，构建一个促进中国医药产业面向国际长远发展的体系和生态环境，是需要社会各方共同参与的重要课题。他指出，提升合理用药水平是推进公立医院高质量发展的重要抓手，需要建立一支技术过硬、知识过硬的药师队伍。本次研讨会的主题很有意义，希望能够以“社会评价科技”助力“三医”联动，探索出一套可以供各方依从的技术体系或方法，更好满足人民群众多元化医疗服务需求。

国家卫健委卫生发展研究中心研究员、卫生服务体系研究部与卫生人力研究部负责人黄二丹发言

国家卫健委卫生发展研究中心研究员、卫生服务体系研究部与卫生人力研究部负责人黄二丹在发言中分享了紧密型医共体背景下强化慢病管理的新思路。他指出，医共体的一个核心就是县级医院与乡镇卫生院有利益机制的合作，在合作中一方面促进资源和服务下沉，另一方面让医院和基层获得激励，提升能力。要以信息为主导，以标准和质量为依规，以团队为补充，以在医保按人头付费下推进绩效考核，通过主动健康服务，实现慢病管理。

北京医保局医疗保险事务管理中心主任、国家医保局DRG付费技术指导组组长郑杰发言

“在区域总额预算之下，如何能够让基金使用更高效，真正提高老百姓的生命质量，北京医保将探索按人头包干到社区医疗机构，或者包干到医联体的支付方式。鼓励社区医疗机构、医联体通过与周围社区人群进行健康签约，围绕全生命周期健康建立相应的管理措施、配套机制、考核指标等，真正意义上做到把钱投入到老百姓健康上。”北京市医疗保险事务管理中心主任、国家医保局DRG付费技术指导组组长郑杰就“医保改革支付下的慢病管理”发表主旨演讲。他指出，医保未来真正的大格局是由治疗为中心向健康为中心进行转变，这也将考验医生、药师、护士加强对于患者提供全生命周期的健康管理服务 ，从而推动未来医疗市场的良性发展，实现人民健康的不断提升。

天津医科大学朱宪彝纪念医院药剂科主任、药物临床试验机构办公室主任赵振宇在线上发言

今年5月份以来，胰岛素集采开始陆续在全国各个城市落地实施。“本次胰岛素专项集采是我国在国家层面首次探索生物药带量采购，将为医保节省81.6亿元的老百姓救命钱、养命钱。”谈及医院如何实现集采慢病药品平稳落地，天津医科大学朱宪彝纪念医院药剂科主任、药物临床试验机构办公室主任赵振宇指出，本次胰岛素集采规则升级，打破通用名的限制，充分尊重临床需求，在保障安全的情况下鼓励优先使用A类产品。赵振宇认为，科学管理“3*2”原则可有效助力胰岛素集采落地，通过合理计划、精细管理、高效执行，有利于医院在确保正常医疗及保障患者临床用药需求下，更好地完成集采任务，落实集采政策。

人民在线企业舆情部副主任、公立医院社会评价研究院综合研究部副主任么向凝发布《安全合理用药社会评价报告》

为进一步助力提升安全、合理用药水平，公立医院社会评价研究院基于“社会评价科技”，利用人工智能、大数据等技术应用，结合舆论反馈，梳理我国合理用药工作推进成果，总结安全合理用药存在的难题，并从监管、医院、患者、社会四个层面给出参考性建议。会上，人民在线企业舆情部副主任、公立医院社会评价研究院综合研究部副主任么向凝代表课题组发布《安全合理用药社会评价报告》。

《报告》指出，下一阶段，如何进一步提升获得感，让幸福感更加触手可及，将成为舆论关注药品安全阶段规划的一大焦点。社会评价机制可以为有关部门提供多方面信息，破解诊断健康事业发展过程中在社会公众层面的难点、痛点，为有关部门高效施政带来“破局点”。

线上圆桌论坛

公立医院如何加强慢性病长期用药处方管理？带量采购环境下慢病药事管理与患者用药安全？如何推动合理用药管控、药物临床试验机构建设？在圆桌论坛环节，天津中医药大学第一附属医院药学部主任刘芳、天津市第五中心医院药剂科主任宋玮、天津市泰达医院药剂科主任柳钢、河北医科大学第三医院临床药学部主任刘国强等多位嘉宾通过视频连线就此话题分享了自己的观点。首都医科大学宣武医院药学部主任张兰主持圆桌论坛。

刘芳提到，对于药师来说，在长处方中可以从事前、事中、事后进行药学服务。事前进行审核、制定用药规则、提示注意事项；事中及时沟通、为患者答疑解惑；事后加强对于长处方患者的处方点评，及时反馈给医生。宋玮指出，对于慢病患者长处方取药，医院要主动进行安全告知，通过电话、微信等渠道对患者在用药过程中的用药咨询进行远程指导。医院高质量发展也是建立在以患者为中心的服务需求上，医院要保证患者减少聚集、及时用药、用药安全等问题。柳钢提到，药学部门是合理用药管控的重要部门，应该融入到患者药物治疗的全程药学服务，保障患者用药安全。对于长处方的慢病管理，可以总结为病情监测要好、药品使用要好、药品的保管要好、跟患者沟通要好的“四好”原则。刘国强认为，合理用药要下沉到县级、乡级和村级，通过加强二级、一级医院药师的用药水平和服务能力，达到各级医疗机构药学服务能力同质化提高，只有这样才能做好以综合评价为基础、以临床路径为抓手的合理用药。张兰指出，除了线下的长处方管理，互联网也将成为长处方管理很重要的抓手支持，如何将互联网药物治疗模式和长处方管理更好地融合是一个重要课题。

“社会评价科技推动公立医院高质量发展系列活动”是由人民在线主办的系列学术交流活动。自2021年起，已在北京、山东、贵州、浙江、天津等地成功举办。下一步，系列活动还将落地湖南、福建、广东、甘肃等地，旨在推动落实《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》，实现以构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化为重点任务的公立医院高质量发展总目标。