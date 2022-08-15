“绿色+智能”，家电消费升级了

8月8日，商务部组织开展的“2022全国家电消费季”正式开启，本次消费季以“拥抱绿色智能，乐享美好生活”为主题，聚焦绿色智能、数字引领。促进绿色智能家电消费，既是推动消费持续恢复的重要手段，也是满足人民群众美好生活需要的有效举措。

增量市场潜力大

“多吉大叔，你家的电冰箱到了！”前段时间，60岁的德庆多吉收到了在网上下单的电冰箱。他住在西藏自治区林芝市米林县西噶村，送货上门的是米林县京东家电专卖店老板两口子，他们开车将冰箱送到了德庆多吉家门口。

“以往，县城只有一家杂货品牌店，有些家电要跑到林芝市才买得到，来回成本高。如今，手机上下单，一两天就到货！”德庆多吉说，他买的冰箱价格实惠、节能省电，家人都很喜欢。

推进绿色智能家电下乡，是促进绿色智能家电消费的重要措施。中国电子信息产业发展研究院日前发布的《2021年中国家电市场报告》显示，2021年中国家电市场规模达8811亿元，其中，下沉市场家电市场规模达到2775亿元，同比增长8.9%，增幅远高于整体市场。专家认为，目前家电消费主要增量空间越来越多地来自三线以下城市、县镇与农村地区。今后，更多生活在乡村的人将能更方便地享受到绿色智能家电带来的品质生活。

从品类看，智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费正在热起来。

“绿色智能家电兼顾低碳节能与智能化双重优势，越来越受到消费者的青睐。”美的集团相关负责人接受本报记者采访时说，今年美的发布“主动式全屋智能家居解决方案”，以晨起运动场景为例，用户起床后，舒适的运动环境已在客厅准备完毕，用户喜欢的音乐将自动播放，运动完毕去浴室洗澡时，打开花洒就有温度适宜的热水。

这样的智能家居服务，可以根据消费者习惯主动调整家电相关参数，形成场景服务能力，赢得许多消费者尤其是年轻一代的喜爱。业内人士指出，智能控制、远程监控、语音交互等新功能在家电中逐渐普及，由传统家电转向成套家电、提供全屋解决方案的趋势明显，家电市场正朝着智能化、绿色化、高端化方向升级。

促销活动福利多

天猫近日发布的《2022年家电消费新趋势报告》显示，防疫期间，家电消费线上渗透率进一步提升，2021年已经增长到52.9%。“2022全国家电消费季”同样重视加强线上线下渠道融合，强化产业链上下游资源整合。记者了解到，电商平台和家电领域众多头部品牌踊跃参与，纷纷宣布拿出真金白银让利促销。

8月7日至11日“88会员节”期间，天猫向消费者发放3.1亿元的数码家电购物券，并和海尔、美的、西门子、海信、博世等品牌建立重点合作，推动以旧换新绿色家电专场，大力鼓励支持家电下乡，推广节能减碳环保低能耗家电。

京东携手众多家电厂商在8月9日正式启动“8·15全民家电消费季”，集合了最新技术的新风空调、超薄平嵌冰箱、游戏电视等一批家电新品亮相。除了种类多样的消费券，众多商品将价保时长延至近90天。京东家电还特别推出“3C跨品类以旧换新”服务政策，也就是说家里闲置的旧手机、旧电脑也可以换购新的空调、电视等产品。活动期间，覆盖全国2.5万个乡镇、60万个行政村的1.5万家京东家电专卖店将同频发力、提供优惠。

此外，8月至10月，苏宁易购将在全国开启“千城万店促消费”系列活动，其中以“8·18家电家装购物节”作为首个节点，将发放5亿元家电消费补贴。海尔智家合计投入3亿元，规划了155种爆款产品参与以旧换新活动，用户可享受最高800元的企业换新补贴；海尔智家还将在全国开展进村入户换新活动，计划覆盖超过2万个乡镇，让消费者足不出户就能申领补贴、享受优惠。

个性化定制增多

家电是重要的大宗消费，家居产业具有规模体量大、消费带动力强、产业覆盖面广的特点。

近期一系列支持政策释放了促进绿色智能家电消费的积极信号：7月29日召开的国务院常务会议提出，鼓励地方对绿色智能家电、绿色建材等予以适度补贴或贷款贴息；商务部等13部门日前发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，对开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡等进行部署。

为推广智能家电产品，工信部相关负责人表示，将按照适度超前的原则，对一些城市的5G和千兆网继续实施覆盖，同时向乡镇和农村地区延伸。相信有了5G和双千兆网络的支撑，在家电家居等领域，百姓喜爱的消费场景将不断涌现。截至目前，北京、上海等29个城市已经建成了全国首批千兆城市。

8月8日，工信部等四部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，明确到2025年，在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台。反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。

专家表示，促进绿色智能家电消费，有利于补齐家电市场短板弱项，打通家电消费堵点，满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求，还能拉动家电及上下游关联产业发展，助力稳定宏观经济大盘，更好服务构建新发展格局。