海南组织广大党员干部投身一线抗疫

本报海口8月14日电 （记者赵鹏、孙海天）8月12日凌晨，首批660名因疫情滞留海口的旅客，陆续从海口美兰国际机场搭乘飞机离岛返程，分别搭乘5个班次航班返回上海、南京、长沙、广州等地。13日，三亚市第一方舱医院5名确诊病例和5名无症状感染者经过综合诊治，符合出院标准，于当天治愈出院。截至14日6时，三亚凤凰国际机场、海口美兰国际机场安排出港航班92架次，已保障滞留旅客14247人返程。

疫情发生以来，海南省委坚持问题导向、列出清单，刻不容缓落实各项防控措施，迅速组织广大党员干部投身一线抗疫，将防疫责任细化到岗、落实到人。8月7日，海南省委印发通知要求全省各级党组织和党员干部下沉社区，深入楼栋，开展综合协调、人员摸排、健康监测、后勤保障等相关工作。其中三亚市共派出党员志愿者1万余名、成立党员突击队600余支，设立党员先锋岗1100余个，划分党员责任区1000个。

为尽快阻断疫情传播，防止疫情扩散外溢，海南各地各有关部门坚决扛起政治责任，全力精心调配各地抗疫力量，统筹核酸检测力量，在保障三亚检测需要的同时，兼顾其他市县，全力提升疫情增长较快市县的核酸检测能力。眼下已有来自20个省区市的1.67万名医务人员来琼支援，海南省核酸检测已达197万管日检测能力，可以做到“日清日结”。据海南省卫健委副主任李文秀介绍，自8月6日三亚市实行静态管理后，新冠肺炎阳性感染者在非管控范围内比例降至2.9%。

针对滞留旅客返程问题，海南省委高度关注。“我们将进一步加快推进滞留旅客返程，摸清滞留旅客底数和分布情况。”海南省疫情防控工作指挥部综合组副组长杜建伟表示。从8月13日起，根据全市统一部署，海口近千名机关党员干部下沉到健康管理驿站，做好滞留旅客的服务专员，耐心细致进行政策解释和情绪疏导，协调解决实际问题，千方百计安排滞留旅客离岛。

湖南援海南医疗队接管三亚中心医院外科楼病房，8月12日22时开始，第一批普通型新冠肺炎确诊病例共26人陆续入院接受治疗。据统计，随着全国各地援琼医疗人员陆续到达海南，海南抗疫力量也在进一步增强。海南目前已统筹浙江、江西、湖北、湖南、广东等省份援琼医疗队接管省内6家定点医院和方舱医院。下一步，海南还将继续统筹核酸检测力量，坚持救治关口前移，统筹用好本地医疗资源和其他省份支援力量，既满足方舱医院急需，也保障好本地居民正常就医尤其是急诊、急救的医疗需求。

“我们要坚决以抗的意志、实的作风、快的方法抓好落实，努力实现社会面尽快清零，一鼓作气夺取抗疫斗争全面胜利。”海南省委主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 13 版）