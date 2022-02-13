宝宝咳嗽护理的三宜三忌

咳嗽是寒冬季节儿科门诊最常见的就诊原因，咳嗽期间孩子的饮食注意事项也是家长最常关心的话题。总的来说，孩子咳嗽期间，饮食以清淡、易消化为主，我给大家概括为“三宜三忌”。

宜多喝水 水可以在一定程度上稀释呼吸道的分泌物，利于孩子咳出痰液。平时一定要让孩子多喝水，首选温开水。对于1岁以上的孩子，可以喝一些添加蜂蜜的温开水，能起到止咳润嗓的作用。

宜喝山药粥 山药具有健脾养胃、益肺止咳的功效。孩子咳嗽了，可以煮点山药粥，山药可以切成块状也可以切片状，米可以选择大米、小米或者粳米，粥煮好之后再搅拌下即可。

宜食清淡食物 孩子在咳嗽期间，消化功能有所减弱，会出现不同程度的食欲下降，吃清淡食物不会加重肠胃负担。清淡食物指的是少油、少糖、少盐、不辛辣的饮食，也就是口味比较清淡的食物，包括稀粥、清汤面、蔬菜等。在咳嗽期间可以吃水果，但应该选择应季的水果，如秋冬季节选择苹果、梨等。在寒冷的冬季可以把水果蒸煮后给孩子吃，避免生冷的水果刺激孩子的肠胃，引起腹泻。

忌寒凉食物 当孩子咳嗽时，一定不要让他们食用寒凉食物，比如冷饮等。从中医角度看，人体只要一受寒，就容易导致肺脏受到伤害，出现咳嗽症状。因此，如果患儿在咳嗽时依然食用寒凉性食物，就会出现肺气闭塞的问题，进而导致治疗效果受到影响，甚至可能导致病情加重。

忌油腻辛辣食物 油腻辛辣食物会导致患儿咳嗽症状更加严重，也会导致痰液增加，并且痰液较为黏稠，不容易被咳出。

另外，油腻辛辣食物也不利于消化，对咳嗽期间孩子的虚弱胃肠道来说，并不适宜。

忌鱼腥虾蟹 如果孩子咳嗽有痰，那么鱼腥类的食物也不能食用。主要是因为鱼腥类食物有一种特有的腥味，会对患儿呼吸道产生刺激，进而导致咳嗽症状加重，痰液变多，不利于治疗。海鲜类食物也会让一些过敏体质的孩子食用后发生过敏反应，对于一些过敏性咳嗽的孩子来说，就是雪上加霜。