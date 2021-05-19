吃鱼生佐白酒能杀虫？造影一看……

听说白酒可杀死寄生虫，这两年来，绵先生每次吃鱼生时一定要喝些白酒。可近日又一次鱼生佐白酒后，他却突然觉得腹中隐隐不适，直到晚上腹部疼痛越发剧烈，疼得满头大汗，这才连夜到广东省中医院就诊。

经过一番检查，广东省中医院急诊科初步判断是胆源性的急性胰腺炎，马上进行了内窥镜逆行性胆管胰管造影（ERCP）。造影术下，十二指肠内惊现两条虫子，正缓缓地向更深处蠕去。医护人员在绵先生的胆总管内放置了鼻胆管，一条条小虫子终于慢慢随着引流管从绵先生的体内爬出。经过系统治疗及杀虫治疗后，绵先生的症状消失了。

白酒、大蒜、芥末

对付不了寄生虫

广东省中医院脾胃病科张北平主任医师提醒，相较于咸水鱼，淡水鱼更容易成为寄生虫的宿主。肝吸虫病是最常见因生食或半生食鱼、虾而感染的寄生虫疾病之一。肝吸虫又称为华支睾吸虫，大小平均仅有0.138×0.15mm，难以用肉眼识别，所以生吃淡水鱼，一不留神就容易感染寄生虫。肝吸虫的囊蚴外面有两层囊壁，像穿了厚厚的盔甲一样，有研究显示把囊蚴浸泡在酱油内可维持5小时，在食醋内可维持2小时才死亡。因此，民间传闻的各类“杀虫秘籍”，不管是喝白酒，还是与大蒜、芥末、醋拌着吃都无法杀死肝吸虫。此外，酒精也会加重肝脏的损害。

另外，很多人为了追求鲜美嫩滑的口感，将鱼片放进开水烫一烫就捞出来，殊不知温度不足或者时间过短都会使肝吸虫逃过一劫，所以不单是鱼生，鱼生粥、鱼片火锅等烹饪不当的时候也有感染风险。因此，要避免肝吸虫病最好的秘诀是将食物充分煮熟后再食用，处理生鱼的砧板等厨具也应尽快消毒，并且与熟食分隔。

凡是进食鱼生都会有感染肝吸虫的风险，但有时就算没吃，也有可能因为同伴进食鱼生后，通过筷子沾染到其他菜上，从而不幸中招。更可怕的是肝吸虫能在体内潜伏20～30年，当你以为没事的时候，它在悄悄一步一步侵蚀你的肝脏。

如何“揪出”

体内寄生虫？

张北平介绍，粪便直接涂片或浓缩法找虫卵是诊断肝吸虫病的重要检查之一，无创方便，价格低廉。但由于肝吸虫囊蚴在人体内发育繁衍排卵大概需要约1个月，所以吃完鱼生第二天就检查是无效的。此外，如果出现纳差乏力，肝区不适或隐痛等不适，则需要完善腹部彩超或腹部CT了解肝脏损害情况。而ERCP是经内镜逆行至胰胆管，不仅能直接看到成虫，还能解决肝吸虫导致的胆道结石，放置引流管缓解胆道梗阻等。（记者周洁莹 通讯员宋莉萍、黄浩成、莫彦）