水滴筹筹备成立透明运营委员会 推动大病救助行业规范发展

8月10日，水滴筹对外介绍产品和服务的升级举措，将对筹款人经济情况、筹集资金账单和流向、治疗花费和进展等信息进行更加清晰明了的展示。水滴筹和患者服务事业群负责人朱泽涛表示，水滴筹要通过严格的审核和风控机制，将筹款全过程做到更透明、更安全，消除外界误解，赢得用户信任。

朱泽涛还透露，水滴筹正在筹备成立透明运营委员会，该委员会将由水滴筹关键岗位负责人和熟悉法学、慈善领域的专家、媒体、法律人士等组成，水滴公司CEO沈鹏担任委员会主任。透明运营委员会将围绕水滴筹平台的案例信息真实透明、资金去向安全透明、平台规则合理透明开展治理和监督，同时推动个人大病求助互联网服务平台规范发展。

如何保障筹款案例真实？

朱泽涛介绍了水滴筹在保障筹款案例真实的相关举措。筹款人在发起筹款前，水滴筹会严格核验筹款人身份，要求筹款人提供身份信息证明图片，确保筹款人身份真实。

发起筹款时，水滴筹的患者服务顾问团队和医学专家团队会通过医院实地走访，医疗资料审核确保筹款人患病情况真实，同时水滴筹会根据过往积累的数据和医学专家评估审核，确保筹款目标金额的合理性。

水滴筹要求筹款人如实填写并公示患者家庭经济情况，接受所有捐款人监督，对于接到举报、存在隐瞒或虚假可能性的筹款案例，水滴筹会进一步核实相关情况，要求筹款人提供房产、车产的证明或当地社区居委会、村委会开具的证明。

为了发挥社交网络的监督作用，水滴筹在筹款页面设置了多处质疑/举报入口，一旦筹款案例接到质疑或举报会暂停筹款，水滴筹将要求筹款发起人提供相应的证明材料，当证明材料审核通过后，才能继续筹款，否则筹款案例将被终止，筹集资金将退还捐款人。

如何保障筹款安全透明且专款专用？

在筹款安全透明方面，爱心人士在水滴筹支持患者的每一笔爱心资金，都直接进入平安银行的水滴筹专管账户中，专门管理、专门使用，不受平台运营状况影响，最大程度确保筹款资金安全透明。

为确保捐款不会被他人挪用，水滴筹要求筹款收款人必须是患者本人，如果是患者的配偶、父母、子女等近亲属，还需要向水滴筹提交与患者的关系证明。如果水滴筹风控团队评估筹款存在非医疗用途的风险，会要求筹款人提供就医医院的对公账户，由平安银行汇款至医院，确保捐款用于疾病的治疗。

同时，筹款页面会公示资金账单、患者的治疗花费和治疗进展，确保每一笔捐款、每一次提现都清晰可查，确保筹集资金用于患者的院内及院外治疗。

“在患者家庭经济情况、银行汇款证明、资金账单、患者治疗花费和进展等环节，我们会在尊重患者个人隐私的基础上，将更充分、更清晰的情况公示出来，通过社交网络来接受验证及监督，”朱泽涛说。

筹款服务费作何用途？

对于外界关注的筹款服务费，朱泽涛表示水滴筹是4月7日停止全额补贴服务费，开始试运行筹款服务费（单个项目提现总额的3%，最高不超过5000元），此外第三方支付平台还将收取0.6%的通道费。

“任何超出单个筹款项目提现总金额3.6%的费用，都不是平台方收取。如果用户发现收取高额费用的情况，可以向水滴筹举报或向公安机关报案，”朱泽涛强调。

朱泽涛介绍，筹款服务费试运行几个月以来，通过水滴筹发起的筹款项目平均每月约5万个，较往年同期基本持平。通过试运行期间的统计，“水滴筹收取的平台服务费中，一部分用于为筹款困难或经济非常困难的筹款人提供爱心补贴金，其余部分仍无法完全覆盖平台运营成本，由水滴公司继续补贴。”