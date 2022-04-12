结石、恶心、骨头疼？病根可能就藏在脖子里

我们的脖子里，藏着这样一个器官。它一“作妖”，可以使人的身体出现各种风马牛不相及的症状。有的患者出现结石，有的骨头疼痛甚至骨折，有的肠胃不适、腹胀恶心……但无论之前这些患者是看泌尿科、骨科还是消化科，最终绕来绕去都在甲状腺专科门诊“会合”了。这个祸根到底是谁？有请医生来揭晓。

症状风马牛不相及

都是它惹的祸

临床中我们经常能遇到这样的情况：

刘大爷经常反复地发作肾脏结石，怎么看也不好，肾结石貌似有源源不断，取之不竭之势，原因不明，苦恼翻倍；

王阿姨五十多岁，可谓正值壮年，本应身体硬朗，却时不时地周身骨痛，莫名其妙地多次骨折，甚至进展到行走困难，却找不到原因；

李大姐的腹胀、便秘、恶心、食欲不振等消化系统症状。

这些病人在被安排来甲状腺专科门诊看病前，都是经多方诊疗才发现，原来罪魁祸首在脖子上——是甲状旁腺功能异常导致出现这些身体问题。

甲状旁腺个头通常都很小，呈现淡黄色就像黄豆一样，它在甲状腺背面的位置“上蹿下跳”。在数量上同样令人捉摸不定，1至8个不等，不过大多数人都是有4个。

甲状旁腺虽不及甲状腺的名声那么大，但作为跟在甲状腺大哥旁边的小弟，作用依然不容小觑。它们一旦犯病，有可能一发不可收拾。

通过“旁门左道”

“祸害”其他器官

下面我们就一起来了解一下甲状旁腺是如何通过“旁门左道”来影响身体其他器官的吧。

由甲状旁腺分泌的甲状旁腺素（PTH），由甲状腺分泌的降钙素（CT）和维生素D共同调节着机体的血钙磷水平。主要作用是使骨钙释放入血液，再由肾脏排出调节血钙平衡，所以甲状旁腺素主要靶器官是骨与肾。当甲状旁腺素分泌不足时可引起血钙下降，出现手足抽搐样症状，以及低钙血症和高磷血症，甚至死亡；但当它分泌过多时则引起骨质溶解，容易发生骨折，还可能在肾小管肾盏或输尿管内形成大小不等的结石。不少患者就是因为肾结石而被意外发现患有甲状旁腺疾病。

所以前面介绍的案例中，刘大爷的肾结石就是甲状旁腺功能亢进引起的泌尿系统症状。当甲状旁腺功能亢进、甲状旁腺激素分泌过多时，骨钙进入血液，使血钙升高，当其超出了肾脏的吸收能力时，大量的钙就会在肾脏内沉积，引发肾结石表现为尿量增多、夜尿、口渴等现象。还可以出现肾结石与肾实质钙化，反复发作的肾绞痛与血尿。肾钙质沉着症可导致肾功能逐渐减退，最后引起肾功能不全。

王阿姨的多次不明原因骨折则是因为甲状旁腺功能亢进对骨骼产生的破坏，早期主要在髋部、腰背部、肋骨和四肢出现骨痛，局部有压痛。后期表现为纤维囊性骨炎，出现骨骼畸形与病理性骨折，身材变矮，行走困难；部分患者还可出现骨囊肿，表现为局部骨折隆起。

李大姐则是因为甲状旁腺功能亢进引起的消化系统障碍，可出现食欲不振、腹胀、便秘、消化不良、恶心、呕吐。若皮肤钙盐沉积，还可引起皮肤瘙痒。

查这些项目

就可揪出“真凶”

甲状腺旁腺可发生于任何年龄段，但常见于成年人，发病高峰为30至50岁，且绝经女性多于男性。可见甲状旁腺疾病有“重女轻男”的倾向。

对于甲状旁腺我们需要做哪些检查呢？我们可以去医院进行抽血化验检查，血生化检查单上有一个血钙的数值，如果发现血钙高了，一定要做进一步的检查。绝大部分都可能是甲状旁腺出了问题，进一步检查甲状旁腺激素水平便可基本确认；同时，查维生素D水平，以排除维生素D缺乏所致甲状旁腺机能亢进；再一个就是影像学检查：通过颈部超声、颈部强化CT、99mTcMIBI甲状旁腺显像等，观察甲状旁腺代谢是否旺盛。

此外，新生儿罹患手足搐搦，也别忘了要追查其母有无甲旁亢。甲旁亢母亲的高血钙，经脐血输送给胎儿，从而抑制胎儿甲状旁腺的生长发育，故当胎儿分娩脱离母体时，则有甲状旁腺功能减退，出现新生儿的手足搐搦。

那么对于甲状旁腺功能亢进的患者，属于原发性甲旁亢的一经诊断明确，手术治疗是唯一可以根治的方法；对于继发性甲旁亢，如果引起继发性甲状旁腺机能的原因可以消除，则甲状旁腺功能亢进多是可消退的。这类患者在日常饮食中要避免高钙饮食，比如虾皮、豆制品等，多饮水，有助于防止肾结石的出现。

如果是甲状旁腺功能减退的患者则需要高钙低磷饮食。要注意的是，通常含钙高的食物含磷也比较多，比如含钙高的豆制品和奶制品含磷也是比较多的，是不能吃的。此外，含磷比较多的食物还有巧克力、坚果、动物内脏等。这些患者可以吃一些含磷比较低的食物，主要包括瓜类的菜，丝瓜、冬瓜、黄瓜、苦瓜，还有西红柿、芹菜、菠菜、油菜这些也可以适当多吃。

文/杨春燕（首都医科大学宣武医院）