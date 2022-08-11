兄弟情深 11岁哥哥捐髓救4岁弟弟

“哥哥，我好想你！”

看到哥哥，4岁的弟弟浩浩（化名）迫不及待地向前张开双臂，开心得直跺脚。哥哥上前一把将他抱起，兄弟俩黏在一起，笑得很开心……

近日，浩浩在浙江大学医学院附属第一医院骨髓移植中心结束了近40天的隔离治疗，顺利完成造血干细胞移植并出仓，而一直守候在仓外的，正是这次造血干细胞的捐献者——浩浩的亲哥哥。

浩浩和哥哥合影。浙江大学医学院附属第一医院供图

前不久，这对兄弟一起经历了严峻的考验。2021年9月，刚上幼儿园的浩浩突发高烧，吃了退烧药也压不住，反反复复烧了一天，奶奶连忙带着浩浩去医院做了检查，检查结果犹如一道“晴天霹雳”，浩浩被确诊为急性髓性白血病。

从此，浩浩一家踏上了漫长的治疗路。经过7次化疗，浩浩的病情虽然逐渐稳定，但是只有通过进行造血干细胞移植，才可能彻底治愈疾病。

全家经过配型，浩浩父母与浩浩是半相合，但11岁的哥哥与浩浩全相合，并且身体情况也符合捐献条件，是浩浩的最佳供者选择。

当得知自己的造血干细胞能救弟弟时，还是小学生的哥哥没有丝毫畏惧，并说“我来救弟弟”。

6月16日，哥哥的造血干细胞输进了浩浩的身体，一切顺利。经过治疗，浩浩顺利出仓，第一时间，就看到等候已久的哥哥。

兄弟情深，患难与共。虽然因为父母外出打工，俩兄弟一个月才能见一次面。“但是血缘真的很神奇，哪怕不一起长大，但兄弟俩感情一直很要好，一见面就亲得很。”浩浩妈妈说。（视频素材由浙江大学医学院附属第一医院提供）