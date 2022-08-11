“‘健康中国行·2022人民健康之星’西安站”科普活动启动

重视慢病管理，争做健康之星。8月10日，由人民健康、中华中医药学会络病学分会共同举办，怡康医药和以岭药业公益支持的“‘健康中国行·2022人民健康之星’西安站”科普活动在陕西西安启动，来自西安交通大学第二附属医院、西电集团医院心内科等多位专家在现场为百余名居民进行了科普讲座和义诊服务。

西安交通大学第二附属医院心内科主任医师王聪霞现场进行了科普讲座，围绕中老年群体慢病防治相关问题进行科普解答。她认为，提高慢病知晓率、治疗率、控制率，增强慢病患者自我健康管理的意识，预防和延缓并发症是当前慢病管理重点工作。

为更好普及健康科普知识，活动还邀请了三位患者代表分享自身慢病管理经验。西安市第九医院老年病科主任成蕊宁、西电集团医院心内科主任医师宋宜生、西安交通大学第二附属医院心血管内科副主任医师张春艳等组成的专家团在现场进行了义诊活动。

“人民健康之星”推荐展示活动将联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，通过线上线下相结合的方式，面向医师、药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、线下义诊、健康达人秀等多种方式，在全国范围内普及科普知识。

怡康医药副总经理包维刚表示，此次活动通过引导和激励居民掌握、了解科普知识，践行健康生活方式，助力慢病管理能力提升。未来怡康医药还将继续发挥自身优势，打造慢病生活馆、开展慢病顾问培训等相关活动，为居民提供专业的健康科普与用药指导等服务。

以岭药业慢病组经理任计辉说，希望通过2022人民健康之星推荐活动，推选一批在慢病管理方面有着丰富经验的慢病患者，充分发挥慢病患者慢病管理榜样的力量，鼓励更多人参与到科普行列、积极践行健康生活方式，进而助力居民健康素养提升。