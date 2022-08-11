河北省:全民健身公共服务体系日益完善

8月8日，全国2022年“全民健身日”主题示范活动暨河北省“全民健身日”主题活动在河北省张家口市崇礼区国家跳台滑雪中心“雪如意”举办。活动将冬奥遗产利用和全民健身紧密结合，使冬奥场馆成为全民健身的新平台，持续巩固扩大冰雪运动发展成果，让广大群众享受冬奥红利。

近年来，河北省认真落实全民健身和健康中国国家战略，积极探索全民健身与全民健康深度融合新路径，构建多部门协同推进的全民健身发展运行新机制，落实全民健身活动常态化运行新模式，创新全民健身公共服务供给新方式，着力构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动全民健身活动经常化、生活化，加快建设体育强省。

群众身边的健身场地设施大幅增加。坚持以民生工程——体育惠民工程为引领，全省更新健身设施11675处，建设足球场225个、多功能篮球场478个、健身步道822.08公里，全省人均体育场地面积达2.39平方米，基本构成了省、市、县、乡、村五级全民健身设施网络。启动实施全民健身场地设施三年提升行动，新建或改扩建一批体育场（馆）、全民健身中心、游泳馆、滑冰馆等中心场馆，增加体育公园、健身步道、球类运动场地和乡镇体育工程等节点场地设施，实施健身设施进社区、进乡村、进学校、进机关、进企业“五进”工程，织密群众身边的健身设施网络，推动全民健身场地设施高质量发展。计划到2025年，全省人均体育场地面积达2.8平方米，公共体育场馆全部免费或低收费对外开放。

全民健身赛事活动丰富多彩。组织举办了“奥林匹克日”等主题全民健身活动，让全民健身成为冬奥场馆综合利用的重要内容，大力推动奥林匹克精神传播和全民健身发展，积极营造全民健身氛围。广泛开展社区运动会等基层赛事活动，持续打造“一市多品”“一县一品”，石家庄“全城热练”、张家口城市联赛、秦皇岛轮滑、保定空竹、沧州武术、邯郸太极等影响力日益增强。

体育社会组织不断健全。加强体育社会组织建设，全省体育协会数量大幅增加，县级以上体育总会、老年人体育协会、社会体育指导员协会覆盖率达100%，80%以上的城市街道、农村乡镇建有体育社会组织。积极推进自发性体育社会组织试点工作，民间体育组织、网络体育组织、广场舞健身队伍等群众健身组织蓬勃涌现，每万人体育社会组织数达0.64个。

健身与健康融合发展。作为健身与健康融合中心全国试点省份，河北省新建健身与健康融合中心21家，总量达121家，形成了以体质监测、运动健身指导等多元服务为内容的体医融合河北模式。强化科学健身指导，持续加大社会体育指导员培训力度，组织举办了技能交流大赛、科学健身大讲堂等系列交流、宣讲活动，积极倡导文明、健康的生活方式。

作为“奥运冠军之城”，保定市把体育作为现代化品质生活之城的标志性事业推进，以争创全国全民运动健身模范市为契机，提出建设体育强市战略部署，打造“人人可健身”的高品质运动空间，倡导“人人想健身”的现代化生活方式，培育“人人会健身”的高水平健康素养。

群众性冰雪运动持续向纵深推进。聚焦“去哪儿滑”，实现县县都有滑冰馆，建成室内滑冰馆202座、滑雪场馆62座，争取中央转移资金支持新建27座可移动冰场，试点推进冰雪运动体验和培训中心建设，群众参与冰雪运动更加便捷；聚焦“谁去滑”，创新推出青少年“手拉手”冰雪运动“护照”，全面启动全省冰雪联赛，持续推动冰雪运动进校园、进社区、进乡村；聚焦“谁来教”，组织开展冰球、陆地冰壶等项目培训，持续加大冰雪社会体育指导员培训力度，全省冰雪社会体育指导员总量超过2.3万名，位居全国前列。

数据来源：河北省体育局

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 15 版）