国家卫健委：已从全国19省份调派1万多名医疗卫生人员支援海南

人民网北京8月10日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍近期疫情防控工作，并答记者问。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红说，在此次疫情应对过程中，快速统筹了全国医疗力量和核酸检测资源，加大对海南的支持，已经从全国19个省份调派了1万多名医疗卫生人员支援海南。

郭燕红指出，奥密克戎变异株传播速度快，传播隐匿，容易在短时间内引发大规模的聚集性疫情。这次海南疫情在发现的时候已经隐匿地传播了一段时间，因此，防控形势严峻复杂，当前疫情正处于快速进展期。

为了尽快控制疫情，国家层面加大了对海南的支持力度。郭燕红介绍，一是加强疫情防控的工作指导。8月4日，国务院联防联控机制综合组派出工作组赶赴海南进行指导，8月7日，又派出10个工作组驻守在发生疫情的市县，驻点支援海南的疫情防控工作，工作组下沉基层一线，深入重点区域，加强现场的调研指导和督促检查，落实落细各项疫情防控措施。

二是加大了对海南省医疗资源的支持。在核酸检测方面，调派了近8000名检测人员、采样人员以及相关的检测设备，将海南省的核酸检测能力提升至每天单管240万管的能力。之所以给予海南这么大力的核酸检测能力的支持，就是要突出检测的“快”字，因为在海南，特别是三亚，已经有了社区传播。

在医疗救治方面，一共调派了2000多名医务人员，还整建制派出2支国家紧急医学救援队，接管收治海南患者的方舱医院的所有治疗任务，实现分类救治。在海南，也专门派出了国家级医疗救治专家，指导海南开展临床救治工作。

同时，通过调派大量的医疗力量，帮助海南完成新冠患者的治疗任务，还能够最大限度减少对海南省正常医疗资源的影响，保障好人民群众日常的医疗服务的需求。此外，还派出了近300名流调和监督的队伍，支援疫情的防控工作。

三是提高疫情处置效率，做到“四应”，就是应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治。

“我相信，在大家共同的努力下和全国各方的支援下，以及海南省委省政府的领导下，海南的疫情会在很短的时间内得到有效控制。”郭燕红说。