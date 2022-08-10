视力训练能否提高视力？专家：不科学

暑期是儿童青少年进行视力矫正及眼部保健的最佳时期。不少学生想趁假期做矫正手术，一些商家抓住时机推出各种各样的近视治疗产品。在人民投诉平台，很多使用过“视力保护产品”的家长留言称，被商家的虚假夸大宣传“坑”了。那么，护眼贴、明目膏、护眼仪、穴位按摩仪等产品，真的能像商家所宣传，可以康复视力、降低度数、治愈真性近视吗？如不慎受骗，消费者应该如何维护自身权益？

近日，在人民网联合中国消费者协会推出的《消费洞察》栏目系列访谈中，围绕给孩子矫正视力，你花了哪些冤枉钱这一主题，中国消费者协会相关负责人及专家结合人民投诉平台网友问题进行解答。

视力训练不科学

最近有些机构利用家长害怕“戴上眼镜就摘不下来了”的心理，推出一些训练疗法，阻止已经近视的孩子戴镜，宣称可以用所谓的训练刺激眼睛的调节，使眼睛短时间内达到清晰视力。这种方式是否有科学依据？

对此，首都医科大学附属北京同仁医院屈光手术中心主任翟长斌明确表示，很多方法是不科学的。当假性近视要往真性近视变化时，也就是孩子刚刚要发生轻度近视、假性近视成分居多的时候，通过散瞳，是可以提高视力的，但这并不是通过训练实现的。

翟长斌分析，如果孩子的眼睛已经发展为真性近视，基本上近视度数会逐渐增加。大数据分析显示，绝大多数人是在小学后期开始发生近视，初中阶段迅速加重，高中阶段逐渐趋于稳定。这是大多数孩子近视发生的基本规律。所以，一旦孩子发生了真性近视，基本上不可能不进展，也不可能把眼镜摘掉。

“许多家长认为，戴眼镜会加深近视度数，这是不对的。无论是否戴眼镜，近视度数都会加深，戴上合适的、度数精准的眼镜，反而会延缓孩子的近视进程。”翟长斌强调，如果孩子已经近视，一定要去正规医院做医学验光。如果近视只是屈光不正造成的，那么，最常用的方法就是佩戴框架眼镜。

“考虑到孩子每年可能会因度数的增长而更换框架眼镜，框架眼镜方便、灵活，价格便宜，是成本最低的一种矫治方法。隐形眼镜相对来说价格贵一些，同时可能会引起其它问题。所以，对于儿童青少年来说，框架眼镜是最好的选择。”翟长斌说。

主张赔偿难度高

如果按照上述的方法进行训练，出现了近视不减反增的情况，除了要求退款外，消费者是否可以申请一定金额的赔偿？

中国消费者协会律师团成员、北京市中闻律师事务所律师李斌表示，如果经营者承诺可以通过一定的训练，能够提高消费者的视力，并将此作为合同内容，但是没有实现承诺的效果，经营者就构成违约。违约责任是严格责任，不需要考虑经营者是否存在过错，只要经营者没有履行合同约定的义务，没有达到承诺的视力提高的标准，就构成违约。

同时，李斌表示，问题在于，如何衡量损失的金额，这是一个非常艰难的问题。是配一副度数更高的眼镜的金额，还是有其它额外的损失？

李斌分析，因为无论是违约责任承担，还是侵权责任承担，损害赔偿都要有一个明确的量化标准，是由于对方的违约行为造成了损害后果的发生，或者由于对方的侵权行为造成了损害后果的发生，两者之间要有因果关系。在实践中，对消费者来说，经营者提供的训练和自己视力加深之间存在因果关系，而加深的度数又能够用一定数额的货币来衡量，这是比较困难的。

“因此，要相信科学、相信医生，到正规医院进行验光配镜，这是最根本的，一旦出现近视加深的后果，恐怕很难弥补。”李斌说。