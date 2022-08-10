新疆对离伊人员增加抗原检测严防风险外溢

记者从9日晚举行的新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作发布会上获悉，新疆伊犁哈萨克自治州对离伊人员在48小时内2次核酸阴性的基础上增加抗原检测，严防风险外溢，同时正全力做好游客服务保障工作。

8月8日0时至24时，伊犁州新增无症状感染者123例，均在集中隔离医学观察点和管控区核酸筛查时检出。伊犁州人民政府副州长刘庆华在发布会上表示，截至8月9日20时，伊犁州累计排查9100人，其中密切接触者3768人，次密切接触者5332人，均已全部落实隔离医学观察措施。

刘庆华表示，为做好游客服务保障工作，伊犁州有游客的县市均已成立旅游服务工作专班，开设咨询热线，做好在伊游客底数摸排、政策宣传、服务保障和困难化解等工作，确保在伊游客的诉求得到积极回应和稳妥处置。目前，伊宁市、特克斯县、昭苏县、新源县等县市已协调当地宾馆、酒店、民宿，以最低价为在伊游客提供食宿服务。（记者李志浩）