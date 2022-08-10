秋季疫情防控需提早谋划赢得更大主动权

日前召开的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组暨首都严格进京管理联防联控协调机制会议提出，近一个月以来，北京先后经历数起输入性疫情，均得到迅速控制。疫情防控容不得丝毫松懈，我们要始终绷紧防疫之弦，压实“四方责任”，坚持“外防输入、内防反弹”，坚持远端管控、内部常态化筛查并重，认真执行国家第九版防控方案，慎终如始抓好防控工作，坚决筑牢首都疫情防控屏障。

8月9日，西藏拉萨市通报此次该地疫情感染系奥密克戎BA.2.76变异株。据报道，今年以来已经有至少15种奥密克戎变异株现身国内，境外京外输入性风险持续存在。而秋季又正值暑期、中秋、国庆假期叠加，输入性、流动性风险进一步加大。只有提早谋划好秋季首都疫情防控，才能赢得更大主动权，牢牢守住不发生规模性疫情的底线。

赢得秋季疫情防控主动权，就要继续坚持现有行之有效的做法，从严从紧落实远端管控，抓好常态化核酸筛查，进入社区（村）、单位、公共场所扫码测温、查验72小时核酸阴性证明。实践证明，这些做法是实现病例早发现的关键所在，而只有实现早发现，才能切断病毒传播扩散链条。在北京疫情形势相对平稳的当下，一些社区（村）的验码测温查证工作出现了一定程度的放松迹象，有可能给病毒传播打开方便之门，必须立即予以纠正。

赢得秋季疫情防控主动权，就要管住管好各类风险点。暑期、中秋、国庆假期出游增加，要严格入境和进返京管理。高度关注涉疫地区输入风险，及时启动管控措施。对涉疫风险较高地区进返京人员，加强排查管控，严格落实健康监测、核酸检测等措施，确保第一时间管住潜在风险。进返京人员也要自觉履行防疫个人责任，落实“双报告”要求，进返京、有症状都要及时向社区（村、单位）报告。加强国际航班防疫管理，严格入境旅客和机组人员闭环管理。

校园疫情防控是秋季抗疫的关键点位。要提前谋划秋季开学返校防疫工作，全面统筹疫情防控和教育教学，科学制订2022年秋季学期开学与教学工作方案。开学前，必须落实疫情防控措施、校园环境卫生整治、人员物资保障、师生返校开学、教育教学等准备工作，尤其要通知暑期出行的师生提前返京进行健康监测，以良好的身体和精神状态迎接新学期。

赢得秋季疫情防控主动权，就要完善疫情防控调度机制，更好发挥专家疫情会商机制作用，落实日调度和零报告制度，确保事不过夜、日清日结。“快、严、准、实、细”是今年以来北京应对疫情行之有效的制胜“法宝”，市区两级涉疫风险应急处置机制应保持24小时运转，对新发疫情露头就打、以快制快。对防疫基层基础工作，需要进一步配强一线防疫力量，持续抓好疫苗接种和隔离点的规范管理。

赢得秋季疫情防控主动权，就要积极回应市民群众关切，最大限度减少对市民群众的影响。高效统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，就能增强民众战胜疫情的信心，凝聚首都全民抗疫的磅礴力量。

立足未雨绸缪，坚持底线思维，加强总体谋划，积极有效应对，我们一定能够赢得秋季抗疫的主动权，进一步筑牢首都疫情防控屏障，为新时代首都经济社会高质量发展创造更多有利条件。