全民健身添彩美好生活

小朋友在哈尔滨炫采滑冰场哈西店冰场滑冰。

新华社记者 张 涛摄

河北省遵化市市民在公园长跑。

刘满仓摄（新华社发）



共享体育发展成果

8月8日当天，位于北京的国家奥林匹克体育中心汇聚了千余名体育爱好者。作为肩负国家队备战参赛任务的训练基地，国家奥体中心在全民健身日举办了多场公众活动——在奥体中心体育馆，篮球和羽毛球好手尽情享受运动乐趣；在五人制足球场，足球小将上演你来我往的足球对抗；棒垒球场地和体能馆内，青少年争相体验棒垒球、乒乓球、自由搏击等体育项目；园区里，抖空竹、广场舞、跳绳、瑜伽等传统体育项目也吸引了不少健身爱好者。

据介绍，国家奥体中心近年来通过升级健身步道、共建体医融合中心、成立科学训练中心、共建运动营养中心、开展青少年体质监测服务等方式，构建更高水平的全民健身公共服务体系。国家奥体中心党委书记林晓华说，今后，奥体中心还将举办更多惠及大众的全民健身活动，推动竞技体育成果与全民共享。

今年全民健身日期间，全国各地组织开展主题活动4000多个，包括球类、跑步健走类、冰雪类等多个类别。其中既有群众参与度高的跑步、足球、篮球、羽毛球、网球等，也有面向老年群体的项目，真正实现全地域覆盖、全项目设置、全龄化参与。

在上海，滑板、模拟赛车、旱地冰球、飞盘等新兴热门体育项目受到体育爱好者的青睐。为了帮助人们科学健身，上海推出“科学健身指导体验周”，组织社会体育指导员线下开课、线上直播，为运动发烧友答疑解惑。

今年5月，杭州亚运会确定延期举行。杭州亚组委表示，杭州亚运会所有竞赛场馆均已竣工并完成赛事功能验收，相关场馆按计划逐步向市民开放。目前，56个亚运会竞赛场馆中已经有54个完全对外开放，很多场馆的网上预约每天爆满。全民健身日期间，不少杭州市民来到亚运场馆健身锻炼，提前感受亚运气氛。

群众性冰雪运动走向深入

8月8日上午，国家速滑馆“冰丝带”内十分热闹，100余名青少年滑冰选手在冰面上你追我赶，在“最快的冰”上享受滑冰的乐趣。

据了解，自今年7月正式面向公众开放以来，作为北京冬奥会比赛场馆的“冰丝带”，每天都会迎来约2000名滑冰爱好者上冰体验，其中2/3是10岁至15岁的青少年。

载入奥林匹克运动史册的北京冬奥盛会留下了丰厚遗产，其中之一便是推动冰雪运动在中国的普及和拓展。数据显示，从2015年北京申冬奥成功到2021年10月间，中国冰雪运动参与人数已达到3.46亿人，居民参与率达24.56%；全国已有654块标准冰场、803个滑雪场，增幅较2015年分别达317%和41%。

国际奥委会主席巴赫指出，北京冬奥会中国最大的贡献就是实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，“哪怕这三亿人中只有很少一部分决定成为专业的冰雪运动从业者，未来全球冰雪运动也会迎来一个全新的发展格局”。

年轻人对冰雪运动的向往形成了中国冰雪运动持续发展的潜力。数据显示，截至2021年底，中国约有3000所学校把冬季运动加入了课程表，预计到2025年中国冰雪运动特色学校将达到5000所。在北京，冰雪运动特色学校和奥林匹克教育示范学校均达到200所，中小学生上冰、上雪已达约210万人次。

“中国18岁至30岁居民冰雪运动参与率最高，达到了37%，这体现了冰雪运动发展时尚化、年轻化的特点。”北京体育大学教授林显鹏说，中国群众性冰雪运动走向深入，已经成为世界冰雪板块中的重要利益相关方。冰雪运动的发展离不开青少年群体的普及和推广，需要加快冰雪运动特色学校建设，大力推动冰雪教师培养，让冰雪运动课程教材进课堂、进校园。以“双减”为契机，让更多青少年走向冰场和雪场。

全民健身带动产业腾飞

在国家大力推动和大众积极参与下，中国全民健身发展进入快车道。2014年，全民健身被纳入国家战略；2021年，《全民健身计划（2021—2025年）》印发；2022年，新修订的体育法将“社会体育”章名修改为“全民健身”，把国家实施全民健身战略写入法律，并规定每年8月8日全民健身日所在周为体育宣传周。

统计数据显示，中国经常参与体育锻炼的人数已超4亿，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例达到90%以上。全国共有体育场地397.1万个，体育场地面积34.1亿平方米，人均体育场地面积2.41平方米，比2019年增长15.9%。

国家体育总局群众体育司司长丁东说，10年来，全民健身场地设施供给逐年增加，国家和各级地方政府的政策扶持和资金投入力度不断加大，“补短板”成效逐渐显现，重点解决了“去哪儿健身”的问题。

全民健身特别是冰雪运动的热潮，也带动了体育产业的腾飞。近日发布的《2021年度北京市居民人均体育消费调查报告》和《2021年度北京冰雪运动消费人群消费调查报告》显示，2021年度北京市居民人均体育消费3310.3元，冰雪运动消费人口人均消费达24501.04元。

清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉说，北京市冰雪运动消费专业性强、技术门槛高，反映到消费结构上，呈现冰雪运动参与型消费支出占比高，达到61.94%，其中又以冰雪运动培训教育和机构会费支出为主。

北京市滑雪协会副主席、雪帮雪业首席执行官伍斌说，消费需求的强大动能将让冰雪产业产生巨大变化。他说：“除了崇礼和北京，东北的吉林等省份也在全力推广冰雪运动，新疆阿勒泰大力开发滑雪度假区，南方城市也有了更多的室内滑雪场。冰雪运动突破了地域和季节限制，一年四季都在培养冰雪爱好者。”