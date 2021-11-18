新型无创检测系统 可实现患者长期血脂管理

记者11月10日从中国科学院合肥物质科学研究院了解到，该院安光所光电子中心生物医学光学研究团队与中国科技大学第一附属医院合作开发的无创检测系统，可以通过对皮肤胆固醇的无创检测，实现对心血管疾病患者的血脂管理。相关研究成果日前分别发表在《生命医学工程在线》和《健康与疾病中的脂质》期刊上。

低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化性心血管疾病发生发展的重要因素，降低低密度脂蛋白胆固醇水平，可显著减少动脉粥样硬化性心血管疾病发病及死亡风险。常规血脂检测需要通过有创方式采集血样，且一次血脂检测只能反映很短时间内的血脂状况。因此，临床上迫切需要一种可用于对心血管疾病患者进行长时间血脂管理的方法。

临床研究表明，皮肤胆固醇水平与动脉粥样硬化性心血管疾病的发生发展密切相关。在服用降脂药物的人群中，皮肤胆固醇的降幅与低密度脂蛋白胆固醇降幅呈正相关，降脂达标组患者皮肤胆固醇降幅随时间延长逐渐增加；降脂未达标组皮肤胆固醇降幅随时间增加不明显。而且，皮肤胆固醇水平在短时间内波动较小，因此该指标可以用于心血管疾病患者血脂水平的长期监测，为心血管疾病患者的用药评价和血脂管理提供了创新的检测手段，在心血管疾病患者慢性期管理中的应用价值巨大。

目前，皮肤胆固醇无创检测系统已完成关键技术研究、检测仪器和试剂的研发及工程化，在多家医院的心血管内科、皮肤科、体检中心、急救医学中心均开展了临床研究。（吴长锋）