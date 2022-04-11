国家药监局提醒：使用他汀类药品需警惕肌病和肝脏不良反应

人民网北京4月11日电 （记者孙红丽）药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。所有药品都会存在一定程度的不良反应。

据国家药监局官网消息，近年来的监测数据显示，在心血管系统用药严重不良反应报告中，冠心病治疗药物阿托伐他汀、瑞舒伐他汀报告数量居前两位。国家药监局提醒，患者使用他汀类药品尤其需要警惕肌病和肝脏不良反应。

据悉，他汀类药品为3-羟基-3甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制药，能降低总胆固醇和低密度脂蛋白，以及能一定程度上降低三酰甘油，升高高密度脂蛋白。临床上主要用于降低胆固醇尤其是低密度脂蛋白-胆固醇，治疗动脉粥样硬化，为冠心病、缺血性脑卒中预防和治疗的有效药物。

国家药监局提醒，他汀相关性肌病临床表现包括肌肉酸痛、肌炎和横纹肌溶解，实验室检查可见磷酸激酶升高；肝功能受损的表现为血清谷丙转氨酶及谷草转氨酶升高，肝酶增高多为一过性，多发生在开始治疗或增加剂量的前3个月，一般停药后肝酶水平即可下降。

另外，患者在用药前应仔细阅读药品说明书不良反应、注意事项、警示、禁忌等安全性提示信息，在服药过程中如出现不适，应及时与医生或药师联系，避免发生严重不良反应。