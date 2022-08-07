全副“捂”装迎战高温 你身上的防晒衣靠得住吗？

近期，全国多地迎来高温天气，不少网友直呼“热化了”！为了防止“黑你没商量”，很多人准备下单防晒帽、防晒衣等防晒用品。

但当你在电商平台搜索时，会看到五花八门的描述，“玻尿酸”、“全波段”、“木糖醇”……现在的防晒衣都这么具有科技感了吗？靠谱吗？

资料图：出行市民包裹严实防晒防暑。 中新社记者 殷立勤 摄

清凉、护肤？防晒玩起“黑科技”

现在走在街头，我们经常能看到“全副武装”的防晒人群，以防晒衣、防晒帽、防晒冰袖为代表的物理防晒正被越来越多人看重。

《2022年淘宝直播防晒报告》显示，1-4月，防晒用品在直播间的成交额增速达40%，其中防晒衣成交增幅达157.11%，远高于防晒护肤62.17%的成交增速。今年4月，平台服饰穿搭类的防晒消费量同比增长近2倍。

“相比普通衣服，买防晒衣主要会考虑防晒指数、清凉度和颜值等因素，防晒指数排在第一位。”消费者小玉告诉中新财经记者。

从商家宣传上看，紫外线防护指数UPF50+已成为不少防晒衣标配，紫外线阻隔率也多达95%以上，部分防晒衣紫外线阻隔率甚至高达99%以上。

除了防护指数持续“加强”，如今的防晒服装生产厂家们，亦是将科技感玩到了极致。

记者搜索发现，一方面是防晒技术层出不穷，如部分品牌宣称的全波段钛防晒科技面料、UI-RCF防晒技术以及织物里含有高浓度特殊陶瓷颗粒等。

另一方面在清凉度上，各家也拿出看家本领，airLoop凉感纤维、冷纹素材、凉感薄荷盾科技、速冰木糖醇等，纷纷映入消费者眼帘。

除了在防晒和清凉度上“卷”到极致，部分商家甚至瞄上护肤，在衣服里加入了玻尿酸成分。如，有商家宣称，“玻尿酸、防晒、冰感三大主力科技合璧，打造水润凉感的黑科技防晒衣，内保湿+外防晒，夏日行走的护肤神器。”

这些充满科技感的防晒衣，在价格上也是“水涨船高”。

从电商平台上看，相比普通防晒衣几十元的售价，这些带有“黑科技”的品牌防晒衣，价格多为几百元，有些甚至能达到上千元。

如，一款国内某知名品牌的防晒衣，在某电商官方旗舰店，即使是券后价也需要上千元。宣传页面显示，凉感面料，UPF100+，适合旅行游玩和户外工作。不过该款防晒衣月销量仅有十余件。

资料图：河南郑州，出行民众“全副武装”遮阳防晒。 中新社记者 王中举 摄

充满“黑科技”的防晒衣靠谱吗？

按照GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》的标准测定，当样品的UPF＞40,且T(UVA)AV＜5%时，可称为“防紫外线产品”。UVA是指波长为315nm-400nm的日光紫外线辐射，UPF是紫外线防护系数，UPF数值越大，透射程度越低，产品的防晒性、防紫外性、遮阳性能就越好。

多款宣传“凉感”、“冰感”的防晒衣中，记者注意到，面料多显示为锦纶、氨纶，少部分含有聚酯纤维等。

公开信息显示，锦纶具有极强的耐磨性，密度高，抗皱性较好；氨纶弹性高，耐酸碱性、耐汗、耐海水性、耐干洗性、耐磨性较好；聚酯纤维抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力。

记者从业内了解到，锦纶、氨纶等目前在服装领域被广泛使用，如果说防晒衣里含有科技，不排除加入了其他功能材料。

有纺织行业人士向媒体表示，现在声称有“黑科技”的防晒衣，多在面料中添加了抗紫外线剂和其他成分，从而实现高UPF值、低UVA透过率以及清凉透气效果。

另有纺织品化学工程师指出，防晒服防晒与否主要是根据两个指标，服装采取什么面料，以及面料使用何种紫外线阻隔剂，其余的所谓“黑科技”很多是商家为了增加防晒服穿着舒适度，有的甚至就是营销噱头，这与服装防晒与否无关。

综合业内观点看，虽然部分服装企业致力于科技投入，但一些品牌在防晒标准上可能不那么严格执行或存在“虚标”现象。

中新财经注意到，多地曾出现问题“防晒衣”。

例如，此前，广西壮族自治区市场监督管理局发布的2021年第三、四季度防晒衣产品质量监督抽查结果显示，20批次产品中不合格产品有6批次；歆妃瑶牌防晒衣、PLAYBOY花花公子牌防晒衣之前也被陕西省市场监管局抽查出防紫外线性能不合格。

2021年8月，北京市消费者协会对40件防晒类样品比较实验发现，吊牌未标注防晒功能，网页宣传宣称具有该功能的样品有14件，吊牌和网页宣传均宣称具有该功能的样品有26件。未达到标准或标称要求的有5件，涉及AUM、Adidas、Keep、玖慕等品牌。

北京市消费者协会还提示：购买防晒类产品时，要关注产品吊牌上是否标有明确的防晒参数和相关标准，如果没有，建议消费者不要购买，不要盲目地被网页中各种宣传所吸引。

如何正确挑选防晒衣？

据中消协总结，面对琳琅满目的防晒衣产品，不要只盲目听信广告宣传，掌握以下小妙招，能很快挑选出一款优质防晒衣。

一是看材质。优先选择涤纶材质的防晒衣，其次是蚕丝，然后是棉黏胶、锦纶、腈纶材质的防晒衣。优质的防晒服面料应轻薄、透气，防晒效果再好的防晒衣如果透气性能不佳，穿在身上就会有严重的闷热感，带来不适。

二是看颜色。深色比浅色防紫外线性能好，深红色和藏青色的防晒衣效果优于其他颜色。

三是看标签。正规防紫外线产品应标有国家标准编号及UPF值。UPF值一般为40+或50+，UPF值越大防紫外线效果越好。

四是看纹路和透光。防晒衣纺织的纹路越细、越密实，透光越少，防晒效果越好。

另外，尽量选购能大面积防护的防晒衣。夏季防晒应当对身体全方位防护。消费者选购防晒衣时，要关注防晒衣的款型，可以选择袖长较长、附带防晒帽甚至具有护手设计的防晒衣。

尽量选择透气性好的，穿着体感较为凉爽的防晒衣。挑选时消费者可将面料放在嘴上吹一下，用手在另一侧感觉透过风的大小，如果吹起来不太费劲，且手能感觉到有风透过来，说明产品透气性能良好。