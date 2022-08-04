刘淑贞曾有三件发愁事。

一愁父母，二老瘫痪，躺得久了，褥疮严重；二愁自己，日日守在病榻前，没法外出打工；三愁生活，给老人治病，掏空了积蓄。

2020年，刘淑贞还掰着指头过着紧巴巴的日子；2021年，刘淑贞享受到长期护理保险待遇，三件发愁事，终于一并解决了。

照料有保障了——

“农村护理保险提升计划”实施，农村居民也可享受长护险

即墨区田横镇地处山东省青岛市东北部，从市区出发，驱车一小时，才能到崔诏村村民刘淑贞家。

刘淑贞父母脑梗多年，瘫痪在床。可进屋一瞧，房间干干净净，闻不到一丝异味。

过去，刘淑贞一家没少遭罪。带父母去市区医院看病时，刘淑贞需要租一辆车，还要请邻居来帮忙，来回一趟，耗大半天。“平日里，乡村医生也没法天天来。二老褥疮清得不及时，迟迟不见好。”刘淑贞急得抹泪。

有一天，刘淑贞正坐在门前发愁，见几辆车开进村，车上下来几名宣传员，手拿宣传册，挨户发放。

“啥是长期护理保险？”刘淑贞上前问，“俺家有不能动弹的老人，你们能管不？”

“老人通过评估，就能享受医疗和生活照料服务。”宣传员递上册子。

2012年，青岛在全国率先开展长期护理保险制度探索实践，后被确定为国家首批长期护理保险制度试点城市之一。但政策覆盖区域主要是城市，服务对象为城区居民与参保职工。

2021年，青岛深化改革，实施“农村护理保险提升计划”。经评估为失能三、四、五级或重度失智的农村居民，可以与城区参保职工一样享受医疗服务和生活照料服务。

刘淑贞打算试一试。她报了名，当天便有评估人员上门，确定二老均符合条件，并制定了针对性护理计划。

从此，护理员定期上门帮老人按摩、翻身、清褥疮。“医护人员定期上门调整用药。去年起，二老没再犯过脑梗。”刘淑贞说。

生活压力小了——

优化多元筹资机制，提高保险支付标准

长期护理保险制度在农村推行，难在哪儿？

“过去，长期护理保险筹资渠道单一，仅来源于医疗保险基金划转，给护理机构支付标准低，只支付医疗护理费用，二档缴费居民每年为2500元，一档缴费居民每年为3000元。”青岛市医疗保险事业中心生育和护理保险处处长田伟说。

“到农村服务一名居民，医保部门一年支付两三千元，刨除成本，就没多少了。”即墨全康诊所负责人姚田说。

农村短板要补齐，光有制度还不够，得解决资金问题。青岛优化多元筹资机制，建起居民护理保险资金专用账户，通过个人和财政两个渠道筹集，按照每人每年不低于10元、20元的标准，分别从居民医疗保险个人缴费资金和财政补贴资金中，按年度划转至居民护理保险资金账户中，用于支付长期护理保险费用。

有了资金，就可以提高居民护理保险支付标准。青岛将医疗护理支付标准提高到5000元/年，并增加了生活照料服务。“护理机构服务一名农村居民，不但能拿到最高5000元的医疗服务费，还能按照被照护人员失能等级，拿到5400元至12600元不等的照护服务费。”田伟说。

机构有盈利，服务有动力。在全康诊所墙上，贴有一张“布局图”，定睛一瞧，图上标着密密麻麻的小旗。“服务一个村，插上一个旗。诊所业务目前已覆盖120多个村，累计服务失能失智人员500余人。”姚田说。

“市里加快培育照护服务市场，引导一批护理机构向农村拓展业务，并鼓励乡镇卫生院开展照护服务。去年，区里新增9家护理机构，全部投入到农村服务中。”即墨区医疗保障局局长史修伟说。

机构服务质量也上了新台阶。走进全康诊所器械室，记者戴上手功能康复训练手套，手指不自觉地伸展，再缓缓蜷缩。“我们购入专业仪器，帮助老人进行康复训练。”姚田介绍。

“市里建立定点护理机构社会化评鉴机制，即墨有全康诊所等3家机构被评鉴为全市A级单位。”史修伟说。

2021年，青岛市新增定点护理机构198家，其中农村地区新增116家。青岛市享受待遇人数达到4.2万人，其中农村参保居民1.8万人。

保险支付标准提高，刘淑贞生活压力也小了。“过去每月买药花近1000元。”刘淑贞翻出医药单，“现在，经过报销，药费自付四五十元，生活照料1小时只花5块钱。”

工作有着落了——

培训并聘用农村劳动力为护理员

生活渐好，刘淑贞盼着赚点钱。“可俺没啥文化，又不能离村，能找到啥活？”刘淑贞皱起眉。

每次护理员服务，刘淑贞便在旁趴着看，久而久之，“偷学”了不少技能。听说护理机构面向村里招人，刘淑贞动了心：“俺能试试不？”

护理机构也需要刘淑贞。“村里业务多，人手不够用。从城区聘护理员，还得额外支付吃住行等费用，增加了成本。”姚田说，“2021年，市里出台新政策，聘用闲居在家的农村妇女为护理员，就地就近就业。”

服务质量要保障。“市里鼓励各区县优先在农村开展技能培训。我们开设培训学校，免费为农村妇女进行岗前培训。2021年以来，全区累计培训1200人次，就业率达93%。”史修伟说。

规范培训后，刘淑贞成为一名护理员，服务同村8位老人。如今有了工作，刘淑贞眉开眼笑：“每月工资2000多元，工作离家近，也不耽误照顾父母，一举两得。”

邻居于老太是刘淑贞的服务对象之一。老人脑梗多年，说话困难，半身瘫痪。

服务时，刘淑贞帮老人换下衣裤，耐心擦洗。接着，她拿出工具箱，左手持梳子，右手持剪刀，手起手落间，帮老人拾掇得清清爽爽。

刘淑贞临走前，于老太缓缓从枕下摸出了什么，放在她手心，又拉住她的手，久久不松开。

“每次来，老人总会把舍不得吃的留给俺，有糖、牛奶、地瓜干。”刘淑贞离开后，手心里的几块糖还有温度。

“现在生活还愁不？”记者问。

“现在呐，生活盼头足足的。”刘淑贞腼腆地笑了，“不仅赚到了钱，他们说，俺这还叫找到了自个儿的价值。”

本期统筹：张佳莹

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 04 版）