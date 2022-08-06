两协会将联合启动 月饼过度包装消费监督

本报讯 为倡导绿色消费理念，构建节约型社会，进一步遏制月饼存在的过度包装现象，中国消费者协会与中国焙烤食品糖制品工业协会将在中秋节前联合对月饼过度包装情况进行消费监督，倡导月饼产品回归食品本身属性和简约适度包装的理念。

为扩大该项消费监督工作范围，中消协将发动分布于全国的中消协消费维权志愿者队伍，依照相关国家标准，在节日期间结合自己的日常生活进行监督。

志愿者在中秋节前对网上、实体店铺销售的月饼，采取有针对性的浏览比较和随手拍等方式，及时发现、汇总可能存在的过度包装月饼和组合产品搭售行为。同时，中消协还委托专业机构开展“扫网”行动，进行覆盖性调查，及时收集线索、发现案例，并于调查结束后面向社会公布调查结果。

今年5月份，中国消费者协会已联合国内14家主要行业协会，共同向广大经营者与消费者发出“反对商品过度包装 践行简约适度理念”的倡议，此次对月饼过度包装的消费监督工作也是前述工作的具体落实和延续。

中消协也呼吁社会各界对照包装层数、包装成本、混装要求等三项内容，对市场上销售的月饼产品进行监督。同时监督要依法客观公正，不得损害经营者的商业信誉等合法权益，对发现的违反强制性国家标准的问题线索，请发送至邮箱ccajdb@163.com。