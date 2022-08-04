代表建议“立法推行尘肺病责任保险” 国家卫健委答复

人民网北京8月4日电 （记者孙红丽）记者从国家卫生健康委官网了解到，对十三届全国人大五次会议第5088号《关于立法推行尘肺病责任保险的建议》，经商国家医保局、中国银保监会，国家卫生健康委近日在答复中提到，将会同有关部门，继续深入论证建立职业病责任保险制度等政策的可行性。

党中央、国务院历来高度重视职业病防治工作。据介绍，国家卫生健康委会同有关部门组织开展了尘肺病防治攻坚行动，不断健全完善尘肺病等职业病救治保障政策。

一是将尘肺病纳入30种农村贫困人口大病专项救治范围，减轻病人医疗费用负担。二是将符合条件的职业病患者及其家属纳入低保、临时救助等社会救助范围，有效防止“因病致贫、因病返贫”。三是积极推进尘肺病康复站（点）建设，中央转移地方资金3.84亿元，依托尘肺病集中的乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设671个康复站（点），惠及17万余名尘肺病患者。通过康复服务，减少了尘肺病患者住院次数、住院费用支出，提高了尘肺病患者的生活质量。四是强化科技创新和成果转化，组织开展尘肺病、职业肿瘤等重点职业病的致病机制、早期诊断、临床诊疗及健康监护关键技术研究，进一步提升职业病诊疗水平。

国家卫生健康委指出，尘肺病患者依法享受工伤保险待遇，如用人单位没有依法参加工伤保险的，尘肺病患者的医疗和生活保障由用人单位承担。目前，我国职工基本医疗保险、居民基本医疗保险分别覆盖就业人群和非就业人群，包括尘肺病患者在内的各类人群均可按规定参保并享受待遇。

为贯彻实施“健康中国战略”，切实保障亿万劳动者的职业健康权益，2020年国家卫生健康委启动了《职业病防治法》修订工作。

国家卫生健康委表示，下一步将继续深化源头预防，持续完善保障政策，加大康复站（点）规范化建设，加强协同，发挥合力，共同做好尘肺病等职业病患者保障工作。