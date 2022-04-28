新发职业性尘肺病十年降幅超五成 重点职业病高发得到遏制

新华社北京4月27日电（记者顾天成、李恒）2012年至2021年间，全国报告新发职业性尘肺病病例数降幅达51.2%。职业病防治法实施20周年之际，国家卫生健康委公布最新信息，我国尘肺病等重点职业病高发势头得到初步遏制。

尘肺病、职业中毒、噪声聋……劳动者在职业活动中因接触有毒有害因素而引起的职业性疾病，越来越受到关注。其中，尘肺病在我国每年报告的新发职业病病例数中居首位。一些尘肺病患者特别是农民工，还遇到因无法证明同用人单位之间的劳动关系导致职业病诊断无法落实的困难。

2019年7月，国家卫生健康委等10部门联合组织开展尘肺病防治攻坚行动，首次摸清已报告的88.8万例职业性尘肺病患者基本情况。截至2021年底，全国累计报告职业性尘肺病患者91.5万人。

国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之介绍，党的十八大以来，我国在矿山、冶金、建材等19个重点行业开展职业病危害专项治理，淘汰落后技术；建立“地市诊断、县区体检、乡镇康复”工作体系；建立职业性尘肺病患者随访调查数据库；组建粉尘危害工程防护重点实验室等。

为不断提升尘肺病患者救治救助水平，我国建设671个尘肺病康复站（点），对30万名中小微型企业接尘人员进行免费职业健康检查，将尘肺病纳入农村贫困人口大病专项救治范围，建立国家、省、市、县四级职业病防治工作协调机制。

在努力满足尘肺病患者医疗需求的同时，我国着力解决好社会反映的职业病诊断难问题。不断修改完善相关法律法规，取消由3名以上取得职业病诊断资格的医师进行集体诊断、取消职业病诊断机构行政审批、简化劳动者职业病诊断资料、明确职业病诊断办理的时限等。

下一步，国家卫生健康委将进一步巩固和拓展尘肺病防治攻坚行动成果，推动落实粉尘、毒物、噪声、辐射等危害因素的专项治理，做好职业病源头预防。