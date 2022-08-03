中医药发展全方位步入法治化轨道

8月2日，国家卫生健康委新闻发布会在京举行。就党的十八大以来中医药政策体系完善和服务能力提升有关情况，国家卫生健康委等相关部门负责人进行了解读。

中医药传承发展更加坚实

“中医药是中华文明的瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧，而中医药的传承和创新也注定将是一个永恒的课题。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强说。

国家中医药管理局政策法规与监督司司长余海洋介绍，党的十八大以来，中医药政策供给更加全面、有力，一系列中医药领域政策措施已经出台。例如，中医药法第一次颁布；《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》印发，对中医药工作作出全方位、战略性、系统性安排；《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》印发，将中医药发展提升到国家战略高度；《中国的中医药》白皮书第一次发布，向世界展示了中国发展中医药的方针政策和成就。同时，人民群众对中医药的获得感、满意度也进一步提升。

余海洋表示，中医药法实施五年来，极大促进了中医药发展，同时也对中医药未来发展产生了积极深远的影响。目前，中医药发展已全方位步入法治化轨道，长期制约中医药发展的突出问题也得到了有效解决。

在国家中医药管理局医政司副司长赵文华看来，中医诊所是直接服务群众的基层中医医疗机构，对中医诊所实行备案管理，简化了举办中医诊所的程序，体现了简政放权、放管结合、优化服务的深化改革精神，符合中医药发展规律。

谈及虚假违法中医医疗广告问题，余海洋表示，虚假违法中医医疗广告不仅损害了中医药的形象，扰乱了医疗秩序，更是损害了群众的利益。余海洋强调，国家中医药管理局将继续以高压态势严厉打击虚假违法中医医疗广告，切实保障和维护人民群众健康权益。

大力推进中医药分级诊疗落地做实

赵文华表示，目前，我国已初步建成覆盖城乡，融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，并更加注重打造中医药服务高地、注重提升基层中医药服务能力、注重发挥中医药优势。

截至2020年年底，每千常住人口中医院的床位数达0.81张，全国中医总诊疗人次达10.58亿人次；截至2020年年底，全国有3.63万个中医馆，99%的社区卫生服务中心和98%的乡镇卫生院、90.6%的社区卫生服务站和74.5%的村卫生室都具备了中医药服务能力；2021年，30个省（区、市）有827个国家紧密型县域医共体试点县（市、区），其中68%的试点县（市、区）中医院参与了医共体，约34%的试点中医院作为牵头医院参与了医共体。

“但同时我们也应该看到，优质中医医疗资源总量还是不足，区域、城乡之间发展不平衡，基层中医药服务能力弱，仍为制约中医药分级诊疗推进的重要因素。”赵文华说，国家中医药管理局将加快国家中医医学中心、区域医疗中心和中医药传承创新中心等建设力度，大力推进分级诊疗制度落地做实。

推动中医药进一步发展

“中医药守正和创新一直是一个问题的两个方面。”中国工程院院士张伯礼说，我国中医药有其他国家都没有的几千年的宝贵经验，有完整、有历史文献记载的大量经验和方药。这些是中医人的宝贵财富，也是中医人能够应对重大疾病包括重大传染病的底气。

在张伯礼看来，“传承不泥古，创新不离宗”。作为一种评价方法，循证医学西医要用，中医也要用。要创立以循证医学的理念为指导的适用于中医辨证论治的评价方法，用循证的理念来评价个体化诊疗。

张伯礼表示，目前，他已带领团队对40多个中医治疗优势病种进行了以“循证为主、共识为辅、经验为鉴”为原则的系统整理研究，对这些病种的临床指南进行优化、评价，并予以发布。同时，团队对中医药治疗某一类疾病有效的中成药进行循证评价，发布证据指数。合理的诊疗路径为病人得到更好的医疗照护提供了科学依据。“循证医学主要针对群体，如何创立能适应个体的循证医学是科学家们现在正在做的工作，21世纪是个体化的医疗的世纪，如何把循证理念和这些结合起来，我们都在探索之中。”

张伯礼表示，在应对新冠肺炎疫情中，中医药实现早期干预、全程使用、全面覆盖，形成“有团队、有机制、有措施、有成效”的中西医结合、中西药并用的医疗模式。中医药在“防、治、康”各个阶段一体化参加抗疫并取得成绩，“场场不落”。今年以来，多地发生聚集性疫情，中医药都发挥了重要作用。同时，对确诊病例和无症状感染者在本人自愿情况下，大部分都接受了中医药治疗，并取得了较好疗效。

“疫情对中医药来说既是一次挑战，也是一次发展契机，我们要乘势而上，推动中医药事业传承创新发展。”在张伯礼看来，疫情虽然来得突然，但对中医药推动作用也很大。比如，“有团队、有机制、有措施、有成效”的模式，以后再出现类似疫情时就有了经验。而“中西医结合、中西药并用”作为此次抗击疫情的亮点，也为今后提供了好的模式。（本报北京8月2日电 本报记者 张亚雄）