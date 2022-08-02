直播预告：6月龄内婴儿母乳喂养有何注意事项？来听专家解答

每年的8月1日至7日为“世界母乳喂养周”，世卫组织建议婴儿6个月内进行纯母乳喂养，继续母乳喂养至2岁或更长时间。6月龄内婴儿母乳喂养有何注意事项？8月3日10:00，北京大学第三医院儿科主任兼学科带头人童笑梅将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享母乳喂养相关知识。

专家简介：

童笑梅，教授，主任医师，北京大学第三医院儿科主任兼学科带头人。中华医学会儿科分会第18届全国委员、中国医师协会新生儿专科分会副会长、中国营养学会妇幼营养分会常委、北京医学会早产与早产儿医学分会侯任主任委员、北京医师协会新生儿专科分会副会长、中华儿科杂志等6家国内核心期刊杂志编委。

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