专家呼吁：关注前列腺癌 早筛早诊是关键

编者按：从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着70%的临床决策，它的价值正受到空前的关注与认可。近期人民好医生推出“诊断的价值”系列专家访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

随着老龄化的加剧，让专盯中老年男性的前列腺癌负担越来越重，发病率持续攀升，已成为我国男性第一高发的泌尿系统肿瘤。为何前列腺癌一经发现即晚期？如何预防？前列腺癌早期筛查你了解多少？创新的诊断技术对于提升前列腺癌的诊疗水平具有哪些重要的价值？

近日，人民好医生“诊断的价值”系列访谈迎来第二期节目，特邀中华医学会泌尿外科分会青年学组副组长、中华医学会泌尿外科分会尿控学组副组长、广东省医学会泌尿外科分会青年委员会副主任委员黄海教授，以及中国医促会基层检验标准化分会副主任委员、中国医促会基层检验标准化分会全国免疫学组组长段朝晖教授，就“关注前列腺癌，提升早筛意识”话题进行了分享，并呼吁重视前列腺癌早期筛查，共同推动我国前列腺癌规范化诊疗的进一步提升。

防患于未然，危险因素有哪些？

当前，我国前列腺癌的发病率逐年增加，已成为危害我国男性健康的主要恶性肿瘤之一。黄海介绍，前列腺癌高发和很多因素有关。例如，随着年龄的增长其发病率明显升高。此外，家族遗传因素、日常生活压力大、情绪焦虑、吸烟、高脂饮食习惯等，都可能会引起前列腺癌。

当出现哪些症状时，需要引起警惕呢？黄海表示：“前列腺癌早期症状隐蔽，基本很难察觉到。当肿瘤压迫到尿道或直肠时，临床症状主要表现为排尿甚至是排便困难，局部刺激尿道会造成尿频、尿急、尿失禁。当发生骨转移时，会有骨痛、脊髓压迫及病理性骨折等症状。”

预防在早期，早筛早诊是关键

前列腺癌是我国恶性肿瘤负担较重的男性恶性肿瘤之一。黄海提出：“前列腺癌发病隐匿、早期症状不明显，所以早预防、早发现、早治疗是关键。我们一般建议60岁以上的男性，以及受遗传因素和基因突变等影响的高风险人群，进行常规前列腺特异性抗原检测，也就是PSA筛查。”此外，前列腺癌其他诊断方式主要有经直肠的高分辨率超声、多参数的磁共振，以及前列腺的穿刺活检病理等，这些创新的技术手段都可以提高诊断的准确率。

“近年来，我国越来越重视前列腺癌早期筛查。经过多年努力，我国每年早诊早筛率提升了3.7%，患者五年生存率接近70%。”段朝晖强调，“对高危人群进行早筛早诊，是提高前列腺癌患者总生存率的有效手段。相信随着技术的发展，不断有新的标志物用于前列腺癌的诊断筛查，这对疾病诊断、疗效监测以及预后判断具有重要意义。”

多方合力，呼吁关爱男性健康

谈及前列腺癌筛查诊断领域的未来发展，黄海表示：“当前，我国一些行业协会正在通过义诊、宣传活动，积极推动社会对前列腺癌的认知，以及对中老年男性健康状态的关注。例如，中华医学会泌尿科分会正在推广针对我国60岁以上的老年男性的免费前列腺癌筛查活动。相比女性有乳腺癌和宫颈癌的‘两癌筛查’，前列腺癌尚未得到国家层面支持的筛查，希望加大对男性群体的关爱。”

段朝晖建议：第一，政策方面，建议国家给予诸如大规模常态化肿瘤筛查的政策支持，并加大对疾病知识的科普宣传力度；第二，技术方面，专业人员应该勇于探索，发明更多创新技术，用于前列腺癌的早期诊断以及治疗效果、预后风险的判断；第三，多方合作，即医疗机构、医疗行政管理、企业等共同探索筛查模式、风险预测模式，推动我国前列腺癌疾病的早期筛查、诊断、治疗模式更加规范化地发展。