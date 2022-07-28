国家卫健委：各地深化医改要因地制宜 不搞“一刀切”

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来各地深化医改工作进展成效，并答记者问。

当前，深化医改进入高质量发展新阶段，群众对医药卫生健康服务有新要求、新期盼。国家卫生健康委体制改革司司长许树强在会上表示，下一步，各地要继续坚持以人民健康为中心，围绕“构建有序的就医和诊疗新格局”这一重要目标，大力推进深化体制机制改革。

“深入开展广泛调查研究，着力解决群众看病就医的难点痛点问题。”许树强指出，深化医改就是要推动解决群众看病就医的急难愁盼问题。各地要面对面向人民群众了解实情、真情，全面掌握情况，深入分析改革中存在的问题，提出切实可行的改革举措，真心诚意地为人民群众的医疗健康办实事、做好事、解难事。

医务人员是人民群众健康的护佑者，是深化医改的主力军。许树强表示，各地要从提升和改善薪酬待遇、拓展职业发展空间、创造良好执业环境、构建和谐医患关系等方面入手，进一步调动广大医务人员参与改革的积极性、主动性。

医改是一项复杂的系统工程。许树强强调，当前各地深化医改的进展不尽相同，面临的问题和挑战也不完全一样。各地要结合当地实际，研究提出进入新阶段深化医改的具体目标、任务和实施举措，因地制宜，不搞“一刀切”，将改革措施切实转化为人民群众能感受到的实惠，切实增强人民群众对医疗卫生健康服务的获得感。

今年5月4日，国务院办公厅印发了2022年深化医改重点工作任务，7月14日，国务院医改领导小组召开了全国医改工作电视电话会议，对今年的重点任务作出了部署安排。

许树强说，各地要抓好改革的系统集成、落地见效，进一步强化部门协调联动，形成改革合力，尤其在推动公立医院高质量发展、改革完善公立医院运行机制、完善分级诊疗运行机制、常态化制度化开展药品耗材集中采购、加快推进医疗服务价格改革，建立健全多元复合式医保支付方式、加强医疗卫生人才队伍建设、提升疾病预防控制能力等方面，推动医改工作取得更大成效。