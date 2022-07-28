安盛天平：以消博会为起点 为参与建设海南国家生态文明试验区贡献力量

7月25日至30日，第二届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)在海南省海口市举办。据了解，本届消博会，参展企业和品牌数量均超过首届，国际化程度更高，10万平方米的展区内共有超2800个品牌参展，RCEP成员国参展面积比首届增加近20%。

安盛天平财产保险有限公司（以下简称“安盛天平”）首席执行官朱亚明表示：“正如本届消博会主题‘共享开放机遇、共创美好生活’所说，我们非常荣幸参与这项盛会，并与海南省政府达成战略合作。安盛将以此契机在中国开启应对气候变化的系列活动，与社会各界通力合作，分享可持续发展趋势和战略，为参与建设海南国家生态文明试验区贡献力量。”

据介绍，以第二届中国国际消费品博览会的契机，安盛天平通过与海南国际经济发展局签署战略合作备忘录，进一步深化战略合作，积极响应中国金融开放政策，推动海南金融创新，助力“海南自由贸易港”建设。在战略合作框架下，安盛天平将积极参与海南重点基础设施建设和一系列战略型项目的保险承保竞标。双方将探讨在海南自由贸易港展开深度合作、推动全球产品及服务模式的引进。同时，安盛天平还将踊跃支持当地特色产业，在符合法律法规、监管政策和风险控制的前提下，为海南当地特色产业，如旅游观光、生态农业、新能源汽车、商业团体、高端医疗及健康等，提供保险保障解决方案。

此外，安盛天平还将探讨与海南国际经济发展局合作建设气候变化应对体系，充分发挥安盛集团在气候保障和可持续发展领域的丰富经验与雄厚资源，支持海南省战略新兴产业的发展和重点项目的建设。通过提供可持续发展咨询、气候变化培训、气象指数保险和建立综合防御减灾体系等方式，安盛天平将为当地旅游、农业、城市巨灾防范等领域提供保障与支持。

“以本次消博会为起点，安盛集团ESG举措在中国有序推进，持续践行‘守护生命之本，践行人类进步’的品牌承诺，为安盛在中国的可持续发展开启新的篇章。”朱亚明说。