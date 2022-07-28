灯泡糖、肥皂巧克力、草莓蛋糕精油皂、食品玩具……近来，一些食品和餐饮企业尝试使用跨界营销吸引顾客、开拓市场。有的借此拓展了消费人群，但也有个别企业打着跨界的旗号剑走偏锋，引发人们对食品安全的担忧。

食品安全无小事，与食品相关的跨界营销必须恪守安全底线。无论是制成日用品形状或使用类日用品外包装的食品，还是制成食品形状的日用品，都容易模糊食品与非食品的界限，存在误导消费者的问题。特别是对一些分辨力稍弱的未成年人群体，容易造成安全隐患。现实生活中，因外包装具有误导性而发生的误食事件并不鲜见，为我们敲响了警钟。

食品跨界营销并无不可，但跨界需有度，必须合乎社会公序良俗、符合法律法规要求。《食品标识管理规定》明确，食品标识不得“以欺骗或者误导的方式描述或者介绍食品”；消费者权益保护法、食品安全法、广告法等也都有类似的规定。今年1月，市场监管总局等3部门开展面向未成年人无底线营销食品专项治理工作，陆续查办了一批各地的食品典型案件，对相关行为形成了震慑。

规范食品跨界营销，重在企业自律。对于食品企业而言，“食以安为先”是无论如何都必须恪守的原则。这意味着食品企业要在品质上把好关，也必须在名称、包装、形制等方面把好关，最大限度防范食品安全风险。而对于非食品企业而言，不管如何进行营销，都不应给消费者造成误导，都不能模糊食品与非食品的边界。企业存敬畏、有分寸、守底线，才能更好守护好“舌尖上的安全”。

规范食品跨界营销，还需要多方合力、久久为功。在技术层面，相关平台不妨尝试利用技术手段，对存在安全隐患的跨界营销进行精准识别，并进行屏蔽。在监管层面，压实平台主体责任的同时，不妨考虑引导公众参与，发挥社会监督作用，延展监管触角。在制度层面，也应进一步完善法律规章制度，补齐制度短板，为创意推广、跨界营销等立起规矩、明晰界线。多措并举、齐抓共管，才能更好规范跨界营销，更好防范食品安全风险。

客观而言，随着消费者需求日益个性化、多元化，如何开拓市场、进行创新是摆在许多企业面前的一道发展必答题。近年来，不少企业在推陈出新方面花了很多心思，创新的营销方式也是层出不穷，在包装、外形上发力成为企业挖掘消费潜力、拓展市场空间的一种重要手段。但需要看到，无论设计多么新颖、包装如何新潮，唯有真正优质的产品和服务能长久地赢得市场、赢得消费者青睐。在深挖需求、修炼内功、创新供给上下足功夫，才是企业创新发展、赢得竞争的长久之计。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 05 版）