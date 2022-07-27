“三孩”政策下如何加强新生儿出生缺陷防控？国家卫健委答复

人民网北京7月27日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委近日在官网公布了《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第03677号提案答复的函》。对于委员提出的《关于“三孩”政策下加强新生儿出生缺陷防控的建议的提案》，国家卫生健康委在答复中提到，将积极协调相关部门，加大资金投入和政策支持力度，全面加强出生缺陷综合防治，提高出生人口素质和优生优育服务水平。

“经过不懈努力，我国出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率显著降低，神经管缺陷、肢体短缩、先天性脑积水等重大出生缺陷发生率呈下降趋势。”国家卫生健康委介绍，多年来，卫生健康、财政等部门协力推进出生缺陷防治工作，并取得明显进展和成效。2020年全国婚前医学检查率、孕前优生健康检查率、产前筛查率分别达到68.4%、96.4%、81.1%，新生儿遗传代谢病筛查率、听力障碍筛查率分别超过98%和94%。

关于“坚持政府主导、部门配合、社会支持的运行机制”，国家卫生健康委在答复中指出，2021年，国务院印发《中国妇女发展纲要（2021-2030）》和《中国儿童发展纲要（2021-2030）》，将出生缺陷防治作为重要内容，明确具体目标任务，推动各级政府加大出生缺陷防治工作推进力度。

国家卫生健康委印发《健康儿童行动提升计划（2021-2025）》，从“完善出生缺陷防治网络”“推进出生缺陷防治服务”两个方面部署安排“十四五”出生缺陷防治工作，进一步强化“政府主导、部门协作、社会参与”的出生缺陷防治工作机制。

关于“建立健全各级妇幼保健机构的诊断、筛查能力”，国家卫生健康委表示，多年来，会同发展改革、财政等部门积极推进出生缺陷防治服务网络建设和人才培养，有力提升各级机构出生缺陷综合防治和相关筛查诊断能力。全国出生缺陷防治人才培训项目继续在31个省（区、市）深入实施，针对产前筛查诊断、新生儿疾病筛查等重点专业，培养急需紧缺人才，2018年以来已培养省级师资和紧缺人才1.77万名，2022年拟继续培养3631名。

另外，关于“完善医疗机构防控信息管理系统”，国家卫生健康委答复称，近年来，国家卫生健康委先后印发《WS376儿童保健基本数据集》《WS377妇女保健基本数据集》，指导各地医疗卫生机构依托妇幼健康信息平台，围绕婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查与诊断、新生儿疾病筛查等出生缺陷防治服务，建立健全相关信息管理系统，促进信息互联共享，为出生缺陷综合防治提供信息支撑，不断强化筛查网络的信息化管理和筛查数据的分析利用。