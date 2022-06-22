夏季饮水有讲究 你的水喝对了吗？

气温渐渐爬升，高温天气让人体出汗量明显增多，喝水补水成了夏季重要的“养生”。那么，夏季怎样喝水才是健康有效的呢？就此人民网记者采访了中南大学湘雅二医院中西医结合科主治医师毛丹。

“夏天气候炎热，高温状况下过多的汗液分泌和盐分丧失，会带走大量体液，容易导致中暑。”毛丹说，夏日饮水要少量多次并及时补充盐分，以保持或重建机体的水盐代谢平衡。

毛丹表示，不要等到口渴时才饮水，口渴时表明人体水分已失去平衡，细胞开始脱水。每日应足量饮水，可以在三餐之间适当多饮水。高温环境下作业者、运动员、感冒患者、泌尿系统结石患者、便秘患者等应补充更多的水分。

“人体汗液中含有大量的盐分，夏季出汗量大，容易使身体丢失大量盐分，导致电解质失衡。夏季出汗后，可适当饮用淡盐水。另外，在空调房内应多饮用温开水。”毛丹说。

夏季饮水有讲究。毛丹提示，夏季饮水最好将水温控制在10℃左右，可达到降温解渴的目的。夏季人体体温较高，如大量饮用冰水会使胃肠黏膜突然遇冷，引起毛细血管收缩，易导致胃肠不适甚至腹泻。

夏季饮水最好坚持少量、多次的原则。一次性、快速、大量地饮水看似潇洒，实际上，这样饮水不合理。人体大量出汗后，在短时间内快速喝下大量水，会使细胞迅速膨胀，可能引起低钠血症，出现头晕眼花、呕吐、虚弱无力、心跳加快等症状。

另外，应避免喝饮料代替喝水。夏季很多人爱喝各种果汁、碳酸饮料等，但是这些饮料几乎都含糖，喝太多可能导致血糖升高。饮料不宜多喝，更不能作为日常水来饮用。（视频制作：实习生李佳悦）

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