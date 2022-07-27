中新网7月27日电 据重庆卫健委网站消息，7月26日0—24时，重庆市新增本土确诊病例3例，其中，长寿区1例(在隔离管控人员中发现)、江津区2例(均为无症状感染者转为确诊病例)；无新增本土无症状感染者。

截至7月26日24时，重庆市现有本土确诊病例17例(南岸区2例、江津区11例、万盛经开区2例、长寿区2例)，现有本土无症状感染者4例(江北区1例、江津区2例、万盛经开区1例)。

7月26日0—24时，重庆市无新增境外输入确诊病例和无症状感染者。

截至7月26日24时，重庆市现有境外输入确诊病例8例(英国3例、西班牙4例、中国香港1例)，现有境外输入无症状感染者2例(德国1例、中国香港1例)。

重庆市7月26日新增本土确诊病例基本情况如下：

一、长寿区

长寿区确诊病例2，系长寿区确诊病例1的密切接触者。7月26日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

二、江津区

江津区确诊病例10，系江津区此前报告的无症状感染者3。7月26日，因病情变化，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

江津区确诊病例11，系江津区此前报告的无症状感染者4。7月26日，因病情变化，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。