注意！食品里添加了关山樱花 婴幼儿等三类人不宜食用

人民网北京3月2日电 （记者张文婷）进入三月，樱花将逐渐盛开。烂漫樱花除了带来的纯美视觉享受，还撬动着大家的味蕾。食品里添加樱花合规吗?适合每个人食用吗？近日，国家卫健委发布《关于关山樱花等32种“三新食品”的公告》（以下简称《公告》）显示，关山樱花是蔷薇科李亚科樱属关山樱（Cerasus serrulate ‘Sekiyama’）的花，鉴于关山樱花在婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女人群中的食用安全性资料不足，从风险预防原则考虑，上述人群不宜食用，标签及说明书中应当标注不适宜人群。

《公告》提到，关山樱花在日本、韩国及我国台湾地区具有多年食用历史，并被作为蔬菜或食品原料广泛食用。我国于上世纪90年代开始引进种植关山樱，目前在我国有广泛种植，且在山东、浙江、江苏等省已有食用。干品和鲜品均可食用。根据《食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》规定，国家卫生健康委员会委托审评机构依照法定程序，组织专家对关山樱花的安全性评估材料审查并通过。新食品原料生产和使用应当符合公告内容以及食品安全相关法规要求。

除了关山樱花，此次《公告》还对吡咯并喹啉醌二钠盐等32种“三新食品”的安全性评估材料进行审查并通过。