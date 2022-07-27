我科学家成功研制猴痘病毒假病毒标准物质

本报北京7月26日电 记者陈海波从中国计量科学研究院获悉，该院日前成功研制出猴痘病毒野生型B6R基因和突变型F3L基因两种假病毒的标准物质。这两种标准物质可用于猴痘病毒检测试剂盒开发和性能确认、方法验证以及实验室质量控制。此前，国内外还没有猴痘病毒假病毒标准物质。

猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大，主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。国家卫健委发布的《猴痘诊疗指南（2022年版）》明确提出，可采用核酸扩增检测方法，在皮疹、疱液、痂皮、口咽或鼻咽分泌物等标本中检测出猴痘病毒核酸。

据介绍，中国计量院此次推出的猴痘病毒假病毒标准物质，通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法与计量器具，保证其量值的准确性与溯源性。这两种标准物质为猴痘病毒诊断结果提供“生物标尺”，从而为有效降低“假阴性”提供技术支撑。

目前，国内有多家企业正在或已研发出猴痘病毒核酸检测试剂盒。中国计量院此次推出的标准物质可作为测量标准，用于猴痘病毒检测试剂盒开发和性能评价，也可为国产试剂盒出口提供溯源性支撑。