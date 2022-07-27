国产首套急救转运型ECMO成功救治猝死患者

“这款急救转运型体外膜肺氧合设备（以下简称ECMO）操作简便，性能与国外主流产品相当，而成本只有同类产品的一半。”7月26日，张家口市河北北方学院附属第一医院急诊科主任薛乾隆欣喜地对科技日报记者说。

让薛乾隆欣喜的设备是由天津大学主导研发的首套国产急救转运型ECMO。这款设备几天前让一名猝死患者转危为安，截至记者发稿时，患者生命体征平稳，无并发症。

据介绍，ECMO即“人工心肺机”，被誉为现有体外循环技术的“王者”。其原理是通过血泵代替心脏、膜肺代替肺，将血液持续运输到人体，形成体外生命循环系统，保障各个器官运转，从而维持生命。

ECMO作为目前重症急救领域先进技术，其治疗水平已成为衡量一个医院、地区甚至国家针对急危重症患者综合抢救水平的重要标志。全球主要ECMO厂家长期由美国、德国企业主导，产品价格昂贵，我国存量只有500台左右，基本依赖国外进口，新冠肺炎疫情期间曾出现“一机难求”的情况。

为此，天津大学医学部应急医学研究院与天津汇康医用设备有限公司联合研发了国内首套急救转运型ECMO。团队全面分析比较了国外优势产品优缺点，结合国内实际急救临床需求，重点针对ECMO系统的循环血泵、抗凝涂层、氧合膜肺及管路等核心技术设备开展自主研发。

“与普通型ECMO相比，急救转运型ECMO更加小型便携、操作简易、性能稳定，应用场景更加广阔，适用于各种自然灾害导致的复杂环境下的现场急救、重症伤员的安全转运及院前急救等场景。”天津大学应急医学研究院副院长樊毫军教授介绍。

经伦理委员会批准，急救转运型ECMO已经在天津大学胸科医院、天津医科大学总医院、郑州大学第一附属医院、深圳大学总医院、河北北方学院附属第一医院等三甲医院进行推广。

7月22日，张家口市河北北方学院附属第一医院急诊科收治了一名猝死患者。该患者入院即为濒死状态，病情极其危重，生命体征极不稳定。经专家组会诊、患方知情同意后，医院决定选用体外心肺复苏技术。

医院为患者使用了国产急救转运型ECMO系统，通过实施静脉—动脉支持辅助循环呼吸功能，12小时后患者意识逐渐清醒，床旁超声显示心脏功能恢复。医生对其逐步减少ECMO支持流量后成功撤机。

薛乾隆表示，国产急救转运型ECMO表现出来的良好性能，有利于国内医疗机构在院内及灾害现场救援使用，让更多心肺骤停急危重症患者受益。

国产急救转运型ECMO此次成功应用于临床，有望打破国外产品在这一领域的垄断地位，实现国产高端ECMO自主化研制的重大突破。（记者 陈曦 通讯员 焦德芳）