保健品欺诈专盯老年人，啥套路？

随着生活条件的不断改善，人们越来越重视身体健康。特别是老年人，更加注重养生保健。但记者调查发现，当前在一些地方，保健品市场乱象丛生，保健品宣传成了虚假广告重灾区，一些不法分子以推销所谓的保健品为幌子，把“黑手”伸向了老年人。在骗子精心设计的消费陷阱中，许多老年人无法辨别真假，成为保健品骗局中的受害者。

以保健品为“饵”，诱老年人“上钩”

近日，郑州市公安局经开分局破获了一起保健品诈骗老年人的案件。抓获犯罪嫌疑人23人，被害人涉及全国各地1970人，涉案金额460多万元。据媒体报道，曾有记者走进200多个社区，问卷调查324名老人，发现有69%的老人购买过保健品。还有不少保健品推销员，专门蹲守在公园、游园、文化广场、景区等处，专挑孤独的老人下手，通过拉家常、要电话来获取信任。

记者在调查采访中，不少老年朋友讲述了遭遇保健品欺诈的种种经历。

今年67岁的商丘市民罗女士，说起保健品欺诈给她造成的伤害，真是“一把辛酸泪”。一天，一群人来到社区，先是热络地陪老人们聊天，还免费送毛巾、脸盆、鸡蛋等生活用品，临走时说第二天还有礼品送；第二天，他们也如约继续给老人们送礼品，老人们都很高兴；接下来，他们开始讲课，介绍产品，拿出报价颇高的保健品，鼓吹是可以防癌治病，健体除病，先交定金，无效退款；刚开始，前一天来退款时骗子没有拒绝，甚至还给出丰厚的礼品；随后，越来越多贪小便宜的老年人来下单，等着第二天退款领礼品；最后，骗子们拿着定金跑路了。罗女士买了一万多元的所谓高级保健品，事后咨询有关专家才知道，那些只是普通食品，总价值不足百元。

提及被忽悠花了4000元购买净水器的事情，鹿邑县贾滩镇77岁老人孙兰荣至今后悔不已。“当时，一群销售人员在村里宣传了好几天，说是直销厂家生产的新型防癌抗癌净水器，平时饮用、做饭的水经机器过滤和加热后，能过滤掉杂质并杀菌。看村里好多上年纪的人都买了，我不顾五个子女的劝阻，向他们摊派2000元购买了一台。可是使用几个月后就坏了，前来维修的师傅说这台净水器价格在二三百元，说能防癌抗癌是骗人的。”

这些套路，请老年朋友擦亮眼

骗子究竟用了什么招数，总是能屡屡得逞？据郑州警方对犯罪嫌疑人的讯问，骗子行骗的套路有很多。

诈骗团伙通过在新媒体等平台投放广告，广告中有所谓“专家”讲解和“被治愈者”的经历来夸大药品疗效。一旦有人心动拨打购买电话，销售员便会采用固定话术进一步宣传夸大药品疗效，通过花言巧语来取得老年患者群体信任，再以高于进价10倍以上的价格将所谓的保健品或药品出售。

这些骗子在上岗前都经过专业培训。诈骗团伙为了体现其“专业性”，专门制定了“话术单”，内容全面涉及销售员在推销时可能遇到各种问题。从开场白、问诊、引导产品、分析病情、展望康复效果，到着急问价、没有钱咋办等。目的就是利用患病老年人的心理，对症下药来骗取信任，忽悠他们来买药，从中牟利。

据一位长期办理相关案件的警官介绍，对于一些专搞欺诈的保健品公司来说，他们的推销套路无非就以下几种：第一种就是免费送礼品，比如送一些鸡蛋、大米等日常生活所需物品。通过发传单，或者是用保健品的包装盒以及票据换礼品等手段，诱使老年人上当受骗。第二种就是假借公益的名义开展讲座，打着公益的幌子，吸引老年人前来听讲座，目的还是为了推销产品。第三种就是登记信息以及产品效果，要求老人们填写一些详细的信息，之后便开始夸大产品的功效，不断地给老年人洗脑。第四种就是现身说法以及免费旅游，而他们所谓的旅游，只不过是组织老年人到旅游景点浏览一番之后，去参观保健品生产车间，之后开始对老年人进行保健品效果宣传，引诱老年人购买产品。

打防并举，捂紧老年人“钱袋子”

目前，我国正在开展打击整治养老诈骗专项行动。我省也在行动中取得了不少战果。为深入贯彻落实党中央关于打击整治养老诈骗专项行动决策部署和省委、省政府工作要求，推动各地打击整治养老诈骗专项行动扎实有效开展，省打击整治养老诈骗专项办公室成立督导组，于7月11日至22日对各地专项行动开展情况进行督导检查。

随着专项行动的深入开展，社会上以保健品为幌子对老年人进行诈骗的人将越来越少。但要从根本上解决这一问题，除了要提高老人们对于诈骗的“免疫力”之外，还需要多方联动，从根源上斩断伸向老年朋友的“黑手”。

国家市场监督管理总局保健食品工艺标准审评部刘洪宇曾撰文表示：“保健品属于食品的一种，我国食品安全法律法规中并没有关于‘保健品’的法律定义。只是一些普通民众会将具有保健作用的产品统称为保健品，事实上一些号称可保健的内衣、床垫以及理疗仪等，从严格意义上来说都不能称之为保健品。”

多年来，一些商家和骗子打着“保健品能助人健康长寿”的虚假幌子，致使老年人在被骗后还不自知。因此，有关部门应该加强管理，堵塞漏洞，让不法分子无机可乘。对于有欺诈嫌疑的所谓“保健品”露头就打，使其成为过街老鼠，自然就难以再祸害老年人。

“事实证明，大多数保健品都是没毒，也没用。但也有一些吃多了对人体有害。一些老人在服用保健品后会觉得精神好、有疗效，实际上与老人的心理作用有关。”鹿邑县70岁的县直机关退休干部吴万金说，“建议年轻人要常回家看看，多给予老人足够的关心，避免他们受骗；同时要多给家里的老人普及防诈骗知识，发现被骗后及时报警；还要告知老人，治病不能依靠保健品，那些鼓吹可以抗癌、防癌、长生不老的保健品，只是想骗钱。只有合理饮食，适度锻炼身体，保持良好的心态，才是健康和长寿的秘诀。”（记者 汤传稷 通讯员 李现理）