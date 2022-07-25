儿童手表不能野蛮生长

进入暑假，各大品牌的儿童智能手表进入销售高峰。记者发现，不少不良内容、伪装成益智类内容的游戏APP、搜题类软件等，借儿童智能手表“潜入”孩子们的生活。此外，儿童智能手表还存在APP支付不需要输入密码验证、信息泄露等问题。（据7月21日《北京青年报》）

过去，儿童手表只能提供定位和紧急通信联络等一些简单功能。如今，其功能越来越丰富，可以拍照、上网、打游戏、社交聊天，日益受到孩子们的追捧。在市场蓬勃发展的背后，儿童手表乱象丛生。一些儿童手表里可以下载的APP多达上百款，其中不乏游戏类APP，很容易导致孩子沉迷其中，既耽误学习，也影响视力。还有的APP一旦绑定家长手机号，就同步开通了免密支付。在家长不知情的情况下，孩子可以随意进行消费，包括支付VIP服务，购买游戏中的皮肤等。

今年央视“3·15”晚会曝光了儿童手表的信息安全漏洞：一些APP在安装后，无需用户授权就可以拿走定位、通讯录、麦克风、摄像头等多种敏感权限，从而轻易获取孩子的位置、人脸图像、录音等隐私信息。儿童手表无需密码即可支付，不仅有悖商业伦理，也违反法律规定。民法典明确规定，不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

今年4月，市场监管总局、国标委发布了推荐性国家标准GB/T41411-2022《儿童手表》，将于今年11月1日起实施。作为首个儿童手表国家标准，该标准覆盖了儿童手表的定位性能、通话、电磁辐射、信息安全等关键质量安全和性能指标，提出了相关评估和检测方法。近日，中央网信办、国务院未成年人保护工作领导小组办公室、教育部、共青团中央、全国妇联联合启动“清朗·2022年暑期未成年人网络环境整治”专项行动，其中包括强化对专门供未成年人使用的智能手表、智能音箱、平板电脑、早教故事机等智能设备信息内容管理，深入排查语音、视频、文字、图片、游戏等场景，全面清理违法不良信息。

希望有关部门以此为契机，加强对儿童手表的监管，将专项整治成果以制度形式固定下来，形成长效机制，切实规范行业发展，保护未成年人合法权益。（张淳艺）